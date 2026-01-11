Po napadu na dijakinjo: 15-letni dijak je v 30-dnevnem priporu

Po petkovem napadu dijaka na dijakinjo na Srednji zdravstveni šoli v Murski Soboti, so z murskosoboške policijske uprave sporočili, da so osumljenega 15-letnika privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Preiskovalni sodnik je zoper osumljenega odredil 30-dnevni pripor.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in izvajanjem drugih procesnih dejanj. Po končanem predkazenskem postopku bo podano poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe na tožilstvo, so navedli v sporočilu za javnost.

Zaradi varstva osebnih podatkov, preprečevanja morebitne prepoznavnosti ter zaščite žrtve nasilja drugih podrobnosti ne morejo posredovati.

Kot so pojasnili, v primerih, ko so v postopke vključeni otroci oziroma mladoletniki, policija dosledno izhaja iz varstva njihove največje koristi, zasebnosti in integritete. Objava kakršnih koli podatkov o otrocih (mladoletnikih), ki so udeleženi v uradnih postopkih, predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po 287. členu Kazenskega zakonika.