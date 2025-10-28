Novomeška policija je najprej prijela vinjenega nasilneža

Po nasilnem napadu na občana, ki se je končal s smrtjo, bo popoldne izredna seja novomeškega občinskega sveta. Župan Gregor Macedoni jo je sklical zaradi skrb vzbujajočega poslabšanja varnostnih razmer v jugovzhodni Sloveniji in nanjo povabil predstavnike države. Ob tem so občane v času seje povabili k protestnemu shodu na Glavnem trgu.

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da se zavedajo resnosti dogodka in da se aktivno pripravljajo, da bodo s prisotnostjo policistov na terenu, ustrezno komunikacijo in izvedenimi ukrepi zagotavljali varnost občanov. Pri tem bodo, kot so sporočili, uporabljali tudi tehnična sredstva za video- in avdiosnemanje dogodka.

Na novomeški občini poudarjajo, da nasilni dogodek dokazuje, da se romska problematika, na katero župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dolgo, opazno slabša, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti razmer ne ukrepa.

Začelo se je s klofutanjem Policisti so bili ob približno 12.30 obveščeni, da naj bi pred Lokalom Patriot na Rozmanovi ulici v Novem mestu neznanec nadlegoval moškega in ga udaril. Na kraj so napotili policiste, ki so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je na sprehajalni poti pred omenjenim lokalom moški uriniral. Na to dejanje ga je opozoril občan, katerega je v nadaljevanju ta moški klofnil in odšel s kraja. Policisti so moškega izsledili v gostinskem lokalu na Seidlovi cesti, kjer je ponovno kršil javni red in mir. Ker je pod vplivom alkohola in v prisotnosti policistov s kršenjem javnega reda in miru nadaljeval, ukazov policistov pa ni upošteval, so mu odredili pridržanje, ki se izvaja na policijski postaji v Novem mestu. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Na izredno sejo, na kateri bodo obravnavali izključno varnostno problematiko v regiji, so povabili predsednika vlade Roberta Goloba in pristojne ministre, predstavnike sodstva, tožilstva, policije in drugih, pristojnih za ureditev varnostnih in romskih vprašanj. Na sejo bosta prišla premier Golob in minister za delo Luka Mesec. Udeležbo na seji so že potrdili v DS, na vrhovnem sodišču in vrhovnem državnem tožilstvu. Prisotni bodo tudi župani bližnjih občin.

Na novomeškem glavnem trgu bo danes shod občanov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vpoklic pomožnih policistov Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se zaradi nemotenega opravljanja nalog policije, ker je treba nadomestiti odsotnosti večjega števila aktivnih policistov, za opravljanje teh nalog do 31. decembra 2025 vpokličejo pomožni policisti. Kot povečane varnostne obremenitve so našteli zagotavljanje varnosti na območjih, kjer prebivajo pripadniki večetničnih skupnosti, pomoč policije upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pri privedbah pripornikov in ponovni začasni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko.

Vodstvo novomeške občine je ob tem občane povabilo, da na Glavnem trgu pred in v času izredne seje izrazijo podporo prizadevanjem lokalne skupnosti za večjo varnost, in državi jasno sporočijo, da so sistemske spremembe nujne.

Macedoni je že na nedeljskem srečanju s predstavniki države pozval k nujnosti takojšnjega ukrepanja, da se ustavi nadaljnje slabšanje varnostnih razmer v regiji, hkrati pa zahteval ukrepe, ki bodo vodili v sistemsko reševanje romske problematike.

Po sobotnem napadu, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan, je javnost šokirana, dogodek je povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta ministra Boštjan Poklukar in Andreja Katič, opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado. Premier Golob je napovedal radikalne ukrepe, ki naj bi jih predstavili na današnji seji.