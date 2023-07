Po navedbah direktorja ostalo le še pet radiologov

V nadaljevanju preberite:

Direktor Splošne bolnišnice Celje Dragan Kovačić je sredi junija na novinarski konferenci pojasnil, da imajo na radiologiji, ki jo pretresajo odpovedi zdravnikov specialistov, še 1090 neodčitanih izvidov in bodo stanje uredili v 14 dneh. Včeraj so imeli 1344 neodčitanih izvidov, ostalo pa jim je le še pet radiologov.

Zastopnica pacientovih pravic Olga Petrak je odgovorila, da pacienti kličejo, ker nerazumno dolgo čakajo na izvide: »Iz anonimiziranih zapisnikov SB Celje je razbrati, da tisti, ki se oglasijo, izvid dobijo. Na srečanju vodstva bolnišnice z zastopnicama pacientovih pravic junija so povedali, da ne bodo več naročali na preiskave ob sobotah in nedeljah. Številni pacienti razmere v SB Celje poznajo in povedo, da so izbrali izvajalca, ki v sedemdnevnem roku pošlje izvid.«

Zdaj je radiologija zdesetkana, je v intervjuju, ki bo jutri objavljen v Sobotni prilogi Dela, povedal direktor Dragan Kovačić: »Od dvanajstih radiologov jih je ostalo samo še pet, in če upoštevamo njihove delne zaposlitve, jih imamo pravzaprav le še štiri.