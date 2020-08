Po nekod že divjajo neurja s točo

Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti države divjale krajevne nevihte z nalivi in močnim vetrom, zvečer se bodo neurja pomaknila proti morju morju. Ponoči se bo vreme umirilo. Jutri zjutraj bodo na vzhodu države možne posamezne manjše plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20 °C. Oblačno vreme s krajevnimi neurji se bo nadaljevalo tudi čez jutrišnji dan.Neurja ponekod že divjajo. V bližini Idrije je denimo že padala debela toča , v polurnem intervalu med 16 in 16:30 pa je bil močan naliv na postaji Breginj, kjer je zapadlo dobrih 38 mm meteronih voda. Lahko bodo narasli hudourniški vodotoki.