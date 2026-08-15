Kako varni so tobogani na kopališčih?

Po hudi nesreči v Termah 3000 smo preverili, kako kopališča varujejo izteke toboganov, kdo nadzira obiskovalce in kako pogosto se dogajajo poškodbe.
Galerija
Obiskovalec mora po spustu območje čim prej zapustiti; vračanje, zadrževanje, potapljanje ali plavanje v njem niso dovoljeni, saj se lahko po toboganu že spušča naslednja oseba. Na to, da mora uporabnik po zaključku spusta iztek takoj zapustiti, opozarja tudi tabla ob toboganu. FOTO: Tadej Regent
Po nesreči na toboganu v Moravskih toplicah, v kateri je bil hudo poškodovan osemletnik, policija okoliščine dogodka še preiskuje. Deček je plaval v bazenu ob izteku tobogana, ko je vanj silovito trčila kopalka, ki se je v tistem trenutku spustila po toboganu.
Kot so za Delo pojasnili z murskosoboške policijske uprave, do zdaj niso ugotovili znakov kaznivega dejanja. Prav tako se kljub pozivu ženska, ki je bila udeležena v dogodku, policiji še ni javila.
Nesreča odpira vprašanje, kako je na slovenskih kopališčih poskrbljeno za varnost na toboganih in predvsem njihovih iztekih, zlasti ob množičnem obisku v vročih poletnih dneh.
Iz Save Turizma, pod katero sodita Termalni park Terme 3000 in kopališče, kjer se je zgodila nesreča, so pojasnili, da je število reševalcev iz vode in redarjev ...
Komentarji