Kako varni so tobogani na kopališčih?

Po nesreči na toboganu v Moravskih toplicah, v kateri je bil hudo poškodovan osemletnik, policija okoliščine dogodka še preiskuje. Deček je plaval v bazenu ob izteku tobogana, ko je vanj silovito trčila kopalka, ki se je v tistem trenutku spustila po toboganu. Kot so za Delo pojasnili z murskosoboške policijske uprave, do zdaj niso ugotovili znakov kaznivega dejanja. Prav tako se kljub pozivu ženska, ki je bila udeležena v dogodku, policiji še ni javila. Nesreča odpira vprašanje, kako je na slovenskih kopališčih poskrbljeno za varnost na toboganih in predvsem njihovih iztekih, zlasti ob množičnem obisku v vročih poletnih dneh. Iz Save Turizma, pod katero sodita Termalni park Terme 3000 in kopališče, kjer se je zgodila nesreča, so pojasnili, da je število reševalcev iz vode in redarjev ...