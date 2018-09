Po neurjih znova lepše vreme

Kako kaže?

Sinoči so nekatere dele Slovenije zajela lokalna neurja . V več krajih v občini Vojnik je veter podiral drevesa, prav tako je poškodoval sončne kolektorje na strehi podružnične šole OŠ Nova Cerkev. Meteorne vode so v občini zalile tudi nekaj hiš, cest in parkirišč. Tudi na Gorenjskem so imeli gasilci polne roke dela. Meteorno vodo, ki je zalivala objekte, so morali črpati v Voklem in v Spodnjem Brniku.Neurje z močnimi nalivi in vetrom je zajelo tudi Dravograd, kjer je voda zalila več objektov in cest. Podobno je bilo tudi v Slovenj Gradcu in občini Prevalje, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Meteorna voda je povzročala preglavice tudi v občini Rogaševci.Hujše nevihte so zabeležili tudi na Dolenjskem in v osrednji Sloveniji. Na širšem območju Domžal ke zalilo več stanovanjskih prostorov in kleti. V Kamniku je voda zalila prostore podjetja Danfos, v Grosuplju pa halo podjetja Belimed.Danes bo sprva povečini pretežno oblačno, ponekod bo nastala jutranja megla, v notranjosti so še možne manjše padavine. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe, na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, so zapisali na Agenciji za okolje.Nedelja bo še nekoliko lepša, možna je še kakšna kaplja dežja, a se bo popoldne povsod razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna ploha. Spet bo topleje.