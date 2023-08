Po neurju in zemeljskem plazu je bilo na severu Italije več pogrešanih

Območje zahodno od Torina je v nedeljo zvečer prizadelo hudo neurje z obilnim deževjem, zaradi česar so potoki prestopili bregove, sprožil pa se je tudi zemeljski plaz. Iz kraja Bardonecchia so morali evakuirati 120 ljudi. Pet ljudi, ki so jih pogrešali, pa so našli.

Zunanji minister in podpredsednik italijanske vlade Antonio Tajani je danes sporočil, da so pet pogrešenih že našli. »Zahvaljujem se oddelku za civilno zaščito in gasilcem za reševalno akcijo. Vlada bo podprla vse napore, da se sanira škoda,« je na omrežju X, nekdanjem twitterju, zapisal Tajani.

Zaradi deroče vode sta bila poškodovana most in hotel. Ena oseba je bila poškodovana, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na območju je že zadnje dni močno deževalo.

