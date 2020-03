Po novem odprte tudi trgovine za male živali

KLJUČNI POUDARKI

Vlada omejila izvoz zaščitne opreme izven Evropske unije.

S pravilno higieno kontaktnih leč in očal laahko zmanjšate tveganje za okužbo s koronavirusom, pojasnjujejo strokovnjaki. Ne dotikajte se oči, pred dotikanjem obraza si vedno z milom in toplo vodo umijte roke, poudarjajo. Svetujejo pa, naj uporabniki namesto kontaktnih leč nosijo očala, ki naj jih pred uporabo očistijo z alkoholnim robčkom.Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik bo po vladnem odloku do preklica zaprt, zaprt bo tudi urgentni oddelek. V zdravstvenem domu so namreč ugotovili, da je bil eden od zaposlenih pozitiven na okužbo z novim koronavirusom, so sporočili iz kamniške občine. Paciente, ki bodo potrebovali pregled prosijo, naj se obrnejo na Zdravstveni dom Domžale. V Zdravstvenem domu Kamnik bodo po novem bodo obratovale le administrativne ambulante, kjer bodo lahko ljudje naročali zdravila, bolniške liste, napotnice za kontrolne preglede. Osebje bo dosegljivo med tednom po ustaljenem urniku, in sicer po telefonu ali prek spletne strani. V primeru vprašanj o novem koronavirusu se lahko ljudje obrnejo tudi na tako imenovani koronaMobi na številki: 051 642 922.Kljub ustavitvi javnega življenja zaradi epidemije koronavirusa se kakovost zraka v državi ni izboljšala. Na agenciji za okolje (Arso) namreč ugotavljajo, da so v Sloveniji mala kurišča še vedno najbolj problematičen vir onesnaženosti zraka s trdimi delci PM10, njihov prispevek pa zaradi trenutnih razmer ni nič manjši, ampak bi bil lahko celo večji. Če primerjamo onesnaženost zraka z delci ta teden in minuli teden, pa so v tem tednu izmerjene ravni delcev praviloma nekoliko višje kot prejšnji teden, kar je posledica drugačnih meteoroloških pogojev, pojasnjujejo na Arsu. Te dni namreč prevladuje stabilna vremenska situacija, temperaturna inverzija v dopoldanskih urah vztraja tudi do 11. ure, šele nato se ozračje premeša. Zato so dnevna povprečja delcev nekoliko višja kljub nizkim urnim ravnem v najtoplejših urah dneva, so na Arsu povedali za STA.Svetovna protidopinška agencija (Wada) je včeraj izdala nove smernice za lažje in čim bolj nemoteno izvajanje dopinških testov ob omejitvah, ki veljajo v času pandemije koronavirusne bolezni. Zaradi velikega zdravstvenega tveganja in novih razmer, povezanih s pandemijo, je Wada vse nacionalne protidopinške organizacije pozvala, naj ukrepajo v skladu z omejitvami, ki so jih postavile lokalne zdravstvene oblasti. S tem želijo zagotoviti pravilno zaščito športnikov in kontrolorjev, ki izvajajo dopinške teste in nadzirajo upoštevanje protidopinških pravil. Wada vsem lokalnim organizacijam nalaga, naj poskrbijo, da bodo izvajalci nadzorov oziroma testov brez kakršnih koli simptomov bolezni.Danes je začela veljati vladna uredba, ki zahteva posebno izvozno dovoljenje za izvoz zaščitne opreme sicer pomembne v boju proti novemu koronavirusu, izven EU. O dovoljenju bo odločalo gospodarsko ministrstvo ob upoštevanju mnenj zunanjega, zdravstvenega in obrambnega ministrstva. Vlada z uredbo uveljavlja uredbo Evropske komisije, ki je določila, da je za izvoz določene osebne zaščitne opreme izven EU potrebno izvozno dovoljenje. Evropska uredba se nanaša na varovalna očala in ščitnike, zaščito za obraz, opremo za zaščito nosu in ust, zaščitna oblačila ter rokavice. Slovenija je ta določila v svoj pravni red prenesla s petkovo uredbo. Ta določa, da je vlogo za izvoz potrebno vložiti pri gospodarskem ministrstvu.Opolnoči so začele veljati spremembe odloka, s katerimi je vlada minimalni delovni čas živilskih prodajaln skrajšala na 18. uro. S tem je ugodiila zahtevam sindikata delavcev trgovine. Ti so namreč zagrozili s stavko v primeru, če bi morale vse trgovine ostati odprte najmanj do 20. ure. Določen obratovalni čas pa ne velja več za manjše trgovce. Spremenjeni odlok namreč določa izjeme, ki veljajo za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike posameznike ter zadruge. Ti bodo lahko sami določali obratovalni čas. Vlada je natančneje določila tudi prodajalno z živili na način, da "gre za prodajalno, ki v pretežni meri prodaja živila". V izjeme od prepovedi delovanja pa je dodala tudi prodajalne s hrano za živali, ki so lahko po novem ponovno odprte.