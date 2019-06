Po novih vodovodnih ceveh bo tekla dražja voda

Pripravljajo novo vlogo za spremembo projekta

Cenejša je voda, ki priteče s hribov

17.500

prebivalcev bo priključenih na novi vodovodni sistem



50

milijonov evrov je vreden projekt

Dravograd – V petih občinah zgornje Dravske doline (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka) se odmika rok za končanje gradnje 50 milijonov evrov vrednega projekta preskrbe z vodo. Naložbo spremljajo tudi težave s financiranjem ter zapleti zaradi želje, da na Muti namesto vode iz črpališča ob Dravi pijejo vodo iz hribovskih virov, med njimi novega v sosednji Avstriji.»Avstrijski vodni vir bomo koristili. S pomočjo države ali brez nje. Z evropskimi ali lastnimi sredstvi,« je zatrdil župan Mute, ki pričakuje, da bo ministrstvo za okolje in prostor razumelo željo občine Muta o koriščenju hribovskega vodnega vira na ozemlju Avstrije, tik ob meji s Slovenijo. Na ministrstvu za okolje in prostor, kot pravi Vošner, po novem spremembi ne nasprotujejo, a le, če ne bo presegla finančnih okvirov. Na Muti pravijo, da te nevarnosti ni, saj so v projektu privarčevali 450.000 evrov, ker niso gradili tretjega povezovalnega voda iz črpališča Abrasiv do vodohrana na Gortini.Občino Muta od avstrijske vode loči le 300 metrov na avstrijski in 900 metrov na slovenski strani. Muta bi bila prva občina v državi, ki bi bila pri preskrbi z vodo odvisna od sosednje države. Dovoljenje za uporabo vode iz zajetja z imenomso dobili od okrajnega glavarstva v Deutshlandsbergu za količino pet litrov na sekundo za petdeset let.Občine zgornje Dravske doline, ki sodelujejo v naložbi, podprti z evropskimi in državnimi sredstvi, morajo do konca junija na ministrstvo za okolje in prostor že drugič poslati vlogo za spremembo projekta. V njej ne bo le sprememba na Muti, vredna okoli 130.000 evrov, ampak tudi precej dražje spremembe v drugih občinah, skupaj s predlogom za izboljšanje telemetrije ter sanacijo obstoječih vodohramov in črpališč. V zgornje Dravski dolini pričakujejo, da bo MOP spremembe tokrat odobril.Po novem naj bi gradnjo vodovodnega sistema, na katerega bo priključenih 18.000 prebivalcev, končali letos pozno jeseni. Zgrajena je že skoraj večina od 112 kilometrov cevovodov. Sistem, ki ga gradi družba Riko s partnerji, že deluje v Podvelki in Vuzenici, delno pa tudi že v Dravogradu.Naložbo ves čas spremljajo težave s financiranjem. Država počasi in z zamudo plačuje obveznosti do izvajalcev del. Februarja je bilo odprtih več kot tri milijone neporavnanih obveznosti, po novem jih je še za dober milijon.Novi daljinski vodovod v zgornji Dravski dolini bo za več desetletij rešil problem preskrbe z vodo, a nihče ne ve, za kakšno ceno. Nanjo bo vplivala višina amortizacije sistema, ki pa jo bo mogoče izračunati šele po določitvi končne vrednosti projekta. Na Muti so prepričani, da bo za uporabnike precej dražja, zato ne želijo, da bi za svoje občane povečevali stroške z delovanjem črpalk, ko pa precej kvalitetnejša voda v dolino lahko priteče iz njihovih hribovskih virov, vključno z avstrijskim.