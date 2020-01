Po oceni ministrstva imajo invalidi več možnosti za izvrševanje volilne pravice

Preberite tudi:

Invalidi imajo več možnosti za izvrševanje volilne pravice, poudarja ministrstvo za javno upravo ob odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice za sprejem v obravnavo tožbe slovenskih invalidov zoper državo zaradi nedostopnosti volišč ter zahtevku za odškodnino Društva za pravice invalidov iz istega razloga.Invalida, ki sta se obrnila na evropsko sodišče, sta izpostavila, da mednarodna konvencija o pravicah invalidov, v Sloveniji veljavna od leta 2008, nalaga dostopnost volišč, glasovanja in volilnih postopkov. A Slovenija tem določbam ni sledila. Zakon o volitvah v DZ, spremenjen leta 2017, pa ureja le dostopnost vhoda, ne pa tudi ostalih delov volišč in dostopnosti glasovanja, menita.Invalidom v Sloveniji je na volitvah na voljo več načinov glasovanja, so za STA spomnili na ministrstvu. Tako lahko glasujejo na fizično dostopnem volišču, s pomočjo druge osebe, na domu, z uporabo posebnega pripomočka za slepe in slabovidne osebe ter po pošti.Zaradi možnosti za glasovanje po pošti invalidom z različnimi telesnimi, duševnimi in senzoričnimi ovirami ni treba priti na volišče. Za obveščanje pristojne volilne komisije o drugih načinih glasovanja, kot sta po pošti in na domu, je po njihovih besedah prek državnega portala eUprava vzpostavljen enostaven elektronski postopek, kjer je mogoča oddaja vloge bodisi z digitalnim potrdilom bodisi brez njega.Kot so dodali, je bil portal oblikovan v sodelovanju z društvoma slepih in slabovidnih ter gluhih in naglušnih. Tako so vse vsebine prilagojene za slabovidne, ki imajo možnost nastaviti različne velikosti in barve pisave, veliko vsebin pa je prevedenih tudi v znakovni jezik gluhih in naglušnih. Poleg tega je za slepe in slabovidne na voliščih na voljo šablona, ki jim omogoči glasovanje.Vse informacije o možnih načinih glasovanja za invalide so dostopne na spletnih straneh Državne volilne komisije (DVK). Del vsebin njenega spletnega mesta je preveden v slovenski znakovni jezik ter opremljen s podnapisi in govorom, ki gluhim in naglušnim oziroma slepim in slabovidnim omogoča bolj kakovosten dostop do informacij.Za volišča, ki do leta 2017 niso bila dostopna invalidom, je DVK priporočila, da se na območju volišča poišče invalidom dostopen objekt. Druge možnosti so bile preoblikovanja volišč in rešitve s stalno ali začasno prilagoditvijo volišča, denimo z izgradnjo ali začasno namestitvijo klančin, so še navedli na ministrstvu.Na državnem odvetništvu so za STA potrdili, da so prejeli predlog za začetek predhodnega postopka poskusa mirne rešitve spora, ki ga je podalo Društvo za pravice invalidov Slovenije. V njem državi predlagajo izplačilo 54 milijonov evrov odškodnine za 18.000 invalidov na vozičkih in slepih oz. slabovidnih, ki zaradi neprilagojenosti volišč v preteklosti niso mogli glasovati na volitvah ali referendumih.Ker pa je predhodni postopek po zakonu o državnem odvetništvu zaupne narave, državno odvetništvo ne more razkriti stališča države do njihovega predloga.DVK je na poziv državnega odvetništva danes podala stališče glede predloga za poravnavo. Menijo, da je vprašanje dostopnosti volišč za invalide urejeno v skladu z veljavno zakonodajo in primerljivo z ureditvijo v drugih državah EU. Zaradi možnosti sodnega spora pa navedb društva ne morejo komentirati, so navedli za STA.