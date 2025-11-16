  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Po odhodu iz Levice Miha Kordiš ustanovil novo stranko Mi, socialisti

    Na kongresu se je sicer po Kordiševih navedbah zbralo več kot 200 članov in podpornikov stranke.
    Kordiš je prepričan, da imajo možnost uvrstitve v parlament. Tam pa so se glede povezovanja pripravljeni »pogovarjati z vsakim, ki se je vsaj minimalno voljan spoprijeti z najbolj akutnimi krizami kapitalizma«. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Kordiš je prepričan, da imajo možnost uvrstitve v parlament. Tam pa so se glede povezovanja pripravljeni »pogovarjati z vsakim, ki se je vsaj minimalno voljan spoprijeti z najbolj akutnimi krizami kapitalizma«. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    16. 11. 2025 | 14:42
    16. 11. 2025 | 14:45
    A+A-

    Poslanec Miha Kordiš, ki se je pred več meseci razšel z Levico, je danes v Ljubljani s somišljeniki ustanovil stranko Mi, socialisti. Vsebinsko gre po njegovih besedah za mirovno, podnebno in socialno stranko, njihov končni cilj pa je odprava kapitalističnega sistema izkoriščanja. Kordiš je prepričan v možnost uvrstitve v parlament.

    Kot je na novinarski konferenci po kongresu, na katerem je bil izvoljen za predsednika stranke, dejal Kordiš, so na današnjem ustanovnem kongresu potrdili manifest, ki predstavlja temeljne usmeritve stranke, in statut stranke, poleg predsednika pa so izvolili tudi predsedstvo.

    Poudaril je, da želijo preseči delitve med liberalnim in konservativnim taborom, ki da oba pristajata »na kapitalistično ureditev, ki nam uničuje okolje, ki izčrpava ljudi in ki nas vleče v svetovno vojno«. »Naš končni cilj je odprava kapitalističnega sistema izkoriščanja, presnova obstoječega stanja v solidarno socialistično družbeno ureditev,« je pojasnil Kordiš.

    image_alt
    V boj za odstotke se podaja še Miha Kordiš

    Izpostavil je zahtevo po mirovni zunanji politiki, koncu orožarskih nabav, umiku Slovenije iz vojskovanja v Ukrajini, izstopu iz Nata in sankcijah zoper Izrael. Kot eksistenčno grožnjo človeštvu je navedel podnebni zlom, zato po njegovem potrebujemo »globalno, mednarodno, solidarno ukrepanje proti grožnji podnebnega zloma«.

    Zahtevajo tudi »odločen spoprijem z draginjo«, regulacijo cen osnovnih dobrin, podružbljanje temeljnih verig preskrbe, uvedbo vsaj ene javne trgovske verige, ki bo delovala neprofitno, in »maksimalni dvig minimalne plače, ki mu morajo nato slediti tudi vse ostale plače«. Prav tako je treba pošteno obdavčiti "nepremičninske barone, ki kopičijo stanovanja" in na ta način stanovanja »spraviti do delavskih družin«, je dejal Kordiš. Omenil je tudi potrebo po zaustavitvi privatizacije zdravstva.

    »Boriti se moramo skupaj z oblikami organiziranega ljudstva, napredno civilno družbo, borbenimi sindikati, enkrat s splošno ljudsko mobilizacijo, drugič z referendumi. Na tak način smo delovali tudi v preteklosti in na tak način nameravamo nadaljevati,« je napovedal glede načina delovanja.

    image_alt
    Najzgovornejši poslanec trdi, da ga hočejo utišati

    Po njegovih besedah lahko socialistična stranka dosega rezultate samo tako, da se povezuje z zavezniki na terenu. Kot je pojasnil, so tako zasnovali tudi današnji kongres in nanj povabili nekdanjega varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka, pisateljico Svetlano Makarovič in nekdanjega zdravstvenega ministra Dušana Kebra, ki so kongres tudi nagovorili. Med zbranimi v dvorani je bil tudi Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva.

    Na kongresu se je sicer po Kordiševih navedbah zbralo več kot 200 članov in podpornikov stranke. Kot je dodal, sicer štejejo več kot 600 članov, del jih izhaja tudi iz vrst stranke Levica, iz katere so Kordiša spomladi izključili. Kordiš je že po aprilskem izstopu iz poslanske Levice napovedal ustanovitev nove stranke, saj meni, kot je poudaril tudi danes, da trenutno ni stranke, ki bi branila interese dela nasproti kapitalu.

    Prepričan je, da imajo možnost uvrstitve v parlament. Tam pa so se glede povezovanja pripravljeni »pogovarjati z vsakim, ki se je vsaj minimalno voljan spoprijeti z najbolj akutnimi krizami kapitalizma«.

    Za člane predsedstva so bili na današnjem kongresu izvoljeni Iza Sladič, Edi Klobučar, Marko Dimač in Blaž Debeljak.

    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dovolj je! Otroci rojevajo otroke, otroški dodatek pa za pijačo in orožje

    Socialne pomoči ne sme prejemati delovno sposobna oseba, ki zavrača vse zaposlitve, živi v socialnem stanovanju, prejema preživnino, dodatke in olajšave.
    15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Črn večer Slovenije, konec je upov na svetovno prvenstvo

    Groteska v Stožicah – hitro prejet zadetek, rdeč karton Stojanovića in avtogol Karničnika Sloveniji zaprli vrata na svetovno prvenstvo 2026.
    Matic Rupnik 15. 11. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    Miha Kordiškongresmisocialistiustanovitev stranke

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Jesen na kolesu

    Makadamkarska (r)evolucija ujela tudi nejeverne Tomaže

    Gravel ni nadomestek za cestno ali gorsko kolo, lahko postane edino kolo, ki ga potrebujete. Pobegi v naravo naj bodo načrtovani.
    Miha Hočevar 16. 11. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ruska vojska prodira tudi na jugu, v njihovih rokah novi ukrajinski vasi

    Rusko ministrstvo za obrambo je na telegramu sporočilo, da so njihove čete zavzele Rivnopolje in Malo Tokmačko v Zaporoški regiji.
    16. 11. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Glavno mesto

    Premalo navijačev za preveč ponudbe

    V Ljubljani je mogoče gledati več tekem v odmevnih športnih panogah kot v Trstu, Celovcu, Gradcu, Reki ali milijonskem Zagrebu skupaj
    Gorazd Nejedly 16. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mi, socialisti

    Po odhodu iz Levice Miha Kordiš ustanovil novo stranko Mi, socialisti

    Na kongresu se je sicer po Kordiševih navedbah zbralo več kot 200 članov in podpornikov stranke.
    16. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Glavno mesto

    Premalo navijačev za preveč ponudbe

    V Ljubljani je mogoče gledati več tekem v odmevnih športnih panogah kot v Trstu, Celovcu, Gradcu, Reki ali milijonskem Zagrebu skupaj
    Gorazd Nejedly 16. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mi, socialisti

    Po odhodu iz Levice Miha Kordiš ustanovil novo stranko Mi, socialisti

    Na kongresu se je sicer po Kordiševih navedbah zbralo več kot 200 članov in podpornikov stranke.
    16. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo