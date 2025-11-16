Po odhodu iz Levice Miha Kordiš ustanovil novo stranko Mi, socialisti

Poslanec Miha Kordiš, ki se je pred več meseci razšel z Levico, je danes v Ljubljani s somišljeniki ustanovil stranko Mi, socialisti. Vsebinsko gre po njegovih besedah za mirovno, podnebno in socialno stranko, njihov končni cilj pa je odprava kapitalističnega sistema izkoriščanja. Kordiš je prepričan v možnost uvrstitve v parlament.

Kot je na novinarski konferenci po kongresu, na katerem je bil izvoljen za predsednika stranke, dejal Kordiš, so na današnjem ustanovnem kongresu potrdili manifest, ki predstavlja temeljne usmeritve stranke, in statut stranke, poleg predsednika pa so izvolili tudi predsedstvo.

Poudaril je, da želijo preseči delitve med liberalnim in konservativnim taborom, ki da oba pristajata »na kapitalistično ureditev, ki nam uničuje okolje, ki izčrpava ljudi in ki nas vleče v svetovno vojno«. »Naš končni cilj je odprava kapitalističnega sistema izkoriščanja, presnova obstoječega stanja v solidarno socialistično družbeno ureditev,« je pojasnil Kordiš.

Izpostavil je zahtevo po mirovni zunanji politiki, koncu orožarskih nabav, umiku Slovenije iz vojskovanja v Ukrajini, izstopu iz Nata in sankcijah zoper Izrael. Kot eksistenčno grožnjo človeštvu je navedel podnebni zlom, zato po njegovem potrebujemo »globalno, mednarodno, solidarno ukrepanje proti grožnji podnebnega zloma«.

Zahtevajo tudi »odločen spoprijem z draginjo«, regulacijo cen osnovnih dobrin, podružbljanje temeljnih verig preskrbe, uvedbo vsaj ene javne trgovske verige, ki bo delovala neprofitno, in »maksimalni dvig minimalne plače, ki mu morajo nato slediti tudi vse ostale plače«. Prav tako je treba pošteno obdavčiti "nepremičninske barone, ki kopičijo stanovanja" in na ta način stanovanja »spraviti do delavskih družin«, je dejal Kordiš. Omenil je tudi potrebo po zaustavitvi privatizacije zdravstva.

»Boriti se moramo skupaj z oblikami organiziranega ljudstva, napredno civilno družbo, borbenimi sindikati, enkrat s splošno ljudsko mobilizacijo, drugič z referendumi. Na tak način smo delovali tudi v preteklosti in na tak način nameravamo nadaljevati,« je napovedal glede načina delovanja.

Po njegovih besedah lahko socialistična stranka dosega rezultate samo tako, da se povezuje z zavezniki na terenu. Kot je pojasnil, so tako zasnovali tudi današnji kongres in nanj povabili nekdanjega varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka, pisateljico Svetlano Makarovič in nekdanjega zdravstvenega ministra Dušana Kebra, ki so kongres tudi nagovorili. Med zbranimi v dvorani je bil tudi Jaša Jenull iz iniciative Glas ljudstva.

Na kongresu se je sicer po Kordiševih navedbah zbralo več kot 200 članov in podpornikov stranke. Kot je dodal, sicer štejejo več kot 600 članov, del jih izhaja tudi iz vrst stranke Levica, iz katere so Kordiša spomladi izključili. Kordiš je že po aprilskem izstopu iz poslanske Levice napovedal ustanovitev nove stranke, saj meni, kot je poudaril tudi danes, da trenutno ni stranke, ki bi branila interese dela nasproti kapitalu.

Prepričan je, da imajo možnost uvrstitve v parlament. Tam pa so se glede povezovanja pripravljeni »pogovarjati z vsakim, ki se je vsaj minimalno voljan spoprijeti z najbolj akutnimi krizami kapitalizma«.

Za člane predsedstva so bili na današnjem kongresu izvoljeni Iza Sladič, Edi Klobučar, Marko Dimač in Blaž Debeljak.