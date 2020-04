Po odmevnih razkritjih čakanje na odgovore in pojasnila

»Razkritja glede nakupov zaščitne opreme zahtevajo takojšnje ukrepanje,« so v odzivu na dogajanje v sinočnji oddaji Tarča na RTV zapisali pri Transparency International Slovenia (TI Slovenia). Enako je bilo razbrati iz odzivov državljanov na družbenih omrežjih – na razkritja bodo morali vpleteni in pristojni odgovoriti.Že od začetka težav s koronavirusom in pomanjkanjem zaščitne opreme, so se glede nabave mask in respiratorjev vrstili zapleti. Oddaja Tarča pa je razkrila vrsto novih spornih primerov. Obstajajo pričevanja in dokumenti o vmešavanju predstavnikov ministrstva za gospodarstvo v posel za dobavo mask in respiratorjev, ki bi ga opravila družba Geneplanet. Razkrili so tudi pritiske politikov, kot stain, za posle nekaterih manjših podjetij. Vsi pritiske zanikajo.Najbolj se je izpostavilz Zavoda RS za blagovne rezerve. Nadomeščal je takratnega direktorja omenjenega zavoda, ki je bil bolniško odsoten, med drugim pa je Gale opisal, da si je minister za gospodarstvoosebno najbolj prizadeval za sklenitev posla z Geneplanetom.»Primer nakupov zaščitne opreme jasno kaže, da v kriznih razmerah država nima razvitih ustreznih mehanizmov za izvedbo nakupov, ki so nujno potrebni,« so ocenili pri TI Slovenia. Pozvali so tudi k ustrezni zaščiti žvižgačev.Danes je pričakovati, da se bodo vrstili odzivi na poročanje, kar bomo spremljali in prispevek sproti dopolnjevali.