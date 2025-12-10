Po odpovedi štirih specialistov sestanek na ministrstvu za zdravje

Na ministrstvu za zdravje bo danes potekal sestanek o delovanju kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Doslej so odpoved dali štirje specialisti s kliničnega oddelka, po zagotovilih generalnega direktorja UKC Ljubljana Marka Juga pa odpovedi za zdaj ne vplivajo na delo.

Na sestanek je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Jasna Humar povabila predsednika razširjenega strokovnega kolegija za maksilofacialno in oralno kirurgijo Aleša Vesnaverja, predstojnico oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana Natašo Ihan Hren in predstavnike zdravniške zbornice. Na UKC Ljubljana so za STA potrdili, da se bo sestanka udeležil generalni direktor Jug, predstojnica oddelka Ihan Hrenova pa ne.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je prejšnji teden napovedala, da bodo na sestanku pregledali tudi čakalne dobe na oddelku za maksilofacialno kirurgijo in ugotovitve predstojnice oddelka, da se te trenutno skrajšujejo.

Novela zakona je po navedbah specialistov omejila možnosti organizacije dela in poslabšala že tako težko vzdušje na kliniki. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kirurga Vojko Didanovič in Tadej Dovšak, sicer tudi člana razširjenega strokovnega kolegija, sta v skupni izjavi sicer zapisala, da njuna odločitev za odpoved ni povezana z višino plače, temveč z dolga leta neurejenimi in strokovno nevzdržnimi pogoji dela, ki ne omogočajo več kakovostnega izvajanja najzahtevnejših kirurških posegov ter napredka stroke ter novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je dodatno otežila pogoje dela, omejila možnosti organizacije dela in poslabšala že tako težko vzdušje na kliniki.