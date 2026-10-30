Po odstopih na ministrstvu za zdravje: očitki o vodenju in odločanju

Televizija Slovenija je pridobila odstopne izjave Tee Košir, Vesne Marinko in Nataše Vidnar, ki so zapustile ministrstvo za zdravje pod vodstvom Tadeja Ostrca. Iz dokumentov, ki si jih lahko ogledate v galeriji, se da razbrati nezadovoljstvo z načinom delovanja ministrstva, Koširjeva omenja tudi občutek ogroženosti.

Nekdanja državna sekretarka Tea Košir je v odstopni izjavi, ki jo je ministru poslala 28. septembra, zapisala, da se način delovanja ministrstva in stranke razlikuje od pričakovanj, s katerimi je sprejela funkcijo. Izrazila je tudi pomisleke glede delovanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), med drugim v povezavi s pogodbami, pojasnili in porabo javnih sredstev.

Tei Košir se je – po vsem sodeč – politika precej zagnusila. FOTO: TV Slovenija/zaslonski posnetek

Koširjeva je navedla še okoliščine in izjave, zaradi katerih je občutila ogroženost in nelagodje. Napovedala je, da bo dokumentacijo po potrebi ob pravni podpori predložila pristojnim organom. Podrobnosti očitkov ni pojasnila.

Pomenljivo pa je, da se je tako rekoč takoj po odhodu z ministrstva odločila tudi, da ne bo več niti poslanka, zapustila je tudi Demokrate Anžeta Logarja. Na facebooku je tedaj zapisala: »Ne potrebujem vpitja v parlamentu, kajne? Ne potrebujem konfliktov, da bi bila slišana. Potrebujem le svobodo, da razmišljam s svojo glavo.«

Nataša Vidnar je ob odhodu z ministrstva presodila, da bi nadaljevanje dela lahko od nje zahtevalo ravnanje v nasprotju z njenimi strokovnimi prepričanji in vrednotami. FOTO: LMŠ

Med vzroki za odstop Tee Košir je bilo tudi nestrinjanje z obravnavo odhoda vršilke dolžnosti direktorja direktorata za javno zdravje Nataše Vidnar. Ta je v odstopni izjavi zapisala, da se z določenimi odločitvami, načinom njihovega sprejemanja ter nadaljnjim vodenjem ministrstva ne more več strokovno in etično poistovetiti. Presodila je, da bi nadaljevanje dela lahko od nje zahtevalo ravnanje v nasprotju z njenimi strokovnimi prepričanji in vrednotami.

Vidnarjeva na vprašanje TV Slovenija, ali se njeni pomisleki nanašajo tudi na morebitno rahljanje omejitev v alkoholni zakonodaji, ni želela odgovoriti.

Vesna Marinko ni navedla razloga za odstop. FOTO: Blaž Samec

Vsebine odstopne izjave državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Vesne Marinko TV Slovenija ni podrobneje predstavila. Kakor smo lahko prebrali, je izjava zelo kratka in jedrnata, poleg tega ne navaja razlogov za odstop.

Na podlagi odstopnih izjav je mogoče sklepati, da na ministrstvu za zdravje obstajajo resna nesoglasja glede vodenja ministrstva in sprejemanja odločitev, res pa je, da ne pojasnjujejo vseh okoliščin odhodov. Kakor koli že, minister Ostrc ima zdaj nova državna sekretarja, in sicer Dragano Savić Kuleto, pristojno za digitalizacijo zdravstvenega varstva, in Simona Novaka, pristojnega za sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo.