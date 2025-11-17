Po odstopu ministrov podpora odborov DZ obema kandidatoma

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji predstavitev kandidata za notranjega ministra Branka Zlobka ocenil kot ustrezno. Njegovo predstavitev načrtov za delo na resorju je kot ustrezno ocenilo devet članov, pet jih je bilo proti.

Kandidat za notranjega ministra Branko Zlobko je v predstavitvi pred matičnim odborom DZ med izzivi izpostavil romska vprašanja, krepitev kadrov in nadaljevanje sprejemanja predloga zakona o varstvu javnega reda in miru.

Pri ukrepih se je zavzel za iskanje ravnotežja med svobodo in varnostjo, ne glede na kratek mandat, ki ga čaka zaradi prihajajočih državnozborskih volitev. Eden najkompleksnejših izzivov zadnjega časa je po Zlobkovih besedah zagotavljanje varnosti in sobivanje na območjih z romskimi skupnostmi. »Ta vprašanja niso nova, so kompleksna in zahtevajo celovit, sočuten, a hkrati odločen pristop,« je povedal.

Današnja razprava na odboru se je vrtela predvsem okoli varnostne situacije v Sloveniji, kadrovskega primanjkljaja v policiji, varnostne situacije in izzivov v jugovzhodni Sloveniji ter ukrepov, ki jih prinaša predlog tako imenovanega Šutarjevega zakona. V opoziciji so izrazili zadovoljstvo z Zlobkovimi izkušnjami, vendar v SDS ocenjujejo, da ministrski kandidat v kratkem času do konca mandata ne more storiti veliko, da popravi napake iz preteklosti.

Državni zbor bo o ministrskem kandidatu dokončno odločil na seji v petek. Če bo potrjen, bo dosedanji poslanec Svobode le nekaj mesecev pred volitvami na mestu notranjega ministra nadomestil Boštjana Poklukarja, ki je odstopil po tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl Novomeščan.

Andreja Kokalj uspešno skozi sito matičnega odbora

Kandidatka za ministrico za pravosodje Andreja Kokalj je uspešno prestala zaslišanje na matičnem odboru DZ za pravosodje. Z devetimi glasovi za in tremi proti so člani odbora njeno predstavitev načrtov za delo na resorju ocenili kot ustrezno.

Andreja Kokalj FOTO: Bor Slana/STA

Kot je v svoji predstavitvi na odboru pojasnila Kokaljeva, ne kandidira z obljubo velikih reform, saj so do volitev štirje meseci, ampak z zavezo izpeljati začrtano. Osredotočila se bo na dokončanje zakonskih predlogov in drugih projektov, med katerimi je izpostavila gradnjo zapora v Dobrunjah. Ključna naloga bo stabilno, odgovorno in strokovno vodenje ministrstva, je napovedala kandidatka. Ocenila je, da so na področju pravosodja koalicijske zaveze tako rekoč v celoti izpolnjene. Naštela je že sprejete zakone in predloge, ki so še v obravnavi v DZ. Pri tem se ni dotaknila predloga Šutarjevega zakona oziroma ukrepov, ki jih ta prinaša na področju pravosodja. Med ključnimi projekti, ki jih je treba v prihodnjih mesecih dokončati, pa je navedla zapor v Dobrunjah in digitalizacijo pravniškega državnega izpita.

Vprašanja članov odbora so se nanašala predvsem na predlog Šutarjevega zakona, o katerem kandidatka v svoji predstavitvi ni spregovorila, na zakonodajni sveženj za reformo pravosodja, o katerem bodo poslanci odločali v četrtek, in na reševanje kadrovske problematike v zaporskem sistemu. Kandidatka je v zvezi s Šutarjevim zakonom ocenila, da je pravilno, da se je vlada odzvala nemudoma in na več področjih hkrati. Pri tem je spomnila, da je v državnem zboru že nekaj drugih zakonskih predlogov, ki se prav tako nanašajo na področje varnostne problematike; posebej je omenila predloge zakona o kazenski odgovornosti mladoletnikov, novele zakona o prekrških in zakona o probaciji.

Glede sodniškega četverčka pa je poudarila, da na ministrstvu za pravosodje tečejo aktivnosti za začetek njegove implementacije. Predvidena je ustanovitev skupine za implementacijo zakonodajnega svežnja, ta bo začela delo takoj, ko bo reforma sprejeta.

Državni zbor bo o ministrski kandidatki dokončno odločil na seji v petek. Če bo potrjena, bo dosedanja državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje le nekaj mesecev pred volitvami na mestu pravosodne ministrice nadomestila Andrejo Katič, ki je odstopila po tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl Novomeščan in ki je pretresel javnost in politiko.