Po opozorilu o ogroženosti sistemov nedostopen portal Promet.si. Kaj se dogaja?

Vozniki, ki so želeli danes zjutraj preveriti razmere na slovenskih cestah, so naleteli na neprijetno presenečenje. Spletni portal Promet.si, na katerem Prometno-informacijski center objavlja podatke o zastojih, nesrečah, zaporah in drugih prometnih posebnostih, je nedostopen. Vzrok težav za zdaj ostaja neznan. Se pa nedelovanje portala časovno ujema z opozorili o visoki kibernetski ogroženosti državnih informacijskih sistemov.

Ob preverjanju spletne strani Promet.si danes okoli 8.30 se portal ni odzival. Poskus dostopa se je končal s prekoračitvijo časovne omejitve, kar lahko kaže na težave s strežnikom, omrežno povezljivostjo ali drugo tehnično motnjo. Natančen vzrok za zdaj ostaja neznanka, prav tako ni jasno, koliko časa spletna stran že ne deluje.

Zanimivo pa je, da so bile prometne informacije zjutraj očitno še na voljo. Slovenska tiskovna agencija (STA) je namreč okoli 7. ure še objavila informacije Prometno-informacijskega centra, ki je poročal o običajnih jutranjih zgostitvah prometa. Med drugim so opozarjali, da je zaradi predmetov na vozišču oviran promet na gorenjski avtocesti pred Hrušico v smeri Avstrije. To sicer še ne pomeni, da je spletna stran ob sedmi uri delovala, saj lahko Prometno-informacijski center podatke posreduje tudi po drugih poteh.

Kaj se dogaja? Za pojasnila vprašali Dars

Za delovanje portala je pristojen Prometno-informacijski center za državne ceste, ki deluje v okviru Darsa in Direkcije RS za infrastrukturo. Kaj je povzročilo nedostopnost spletne strani, ali gre za tehnično okvaro, vzdrževalna dela oziroma kakšno drugo težavo in kdaj bo portal znova deloval, so pri Slovenskih novicah vprašali Dars. Njihov odgovor še čakajo.

Do takrat lahko vozniki prometne informacije preverijo tudi na telefonski številki 1970, spremljajo pa naj predvsem prometno signalizacijo in navodila pristojnih služb.

Upamo, da bo promet tudi brez dostopnega spletnega portala potekal varno in brez večjih neprijetnih presenečenj.

Slovenija ravno v času opozoril o visoki kibernetski ogroženosti

Nedelovanje portala se časovno ujema z resnim opozorilom Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV). Ta je namreč v sredo, 21. oktobra, zaradi dveh kritičnih ranljivosti v programskem jeziku PHP zvišal oceno ogroženosti kibernetske varnosti v Sloveniji. Ogroženost varnosti omrežij in informacijskih sistemov zavezancev po zakonu o informacijski varnosti je ocenil kot visoko. Odkriti ranljivosti bi lahko napadalcem omogočili oddaljeno izvajanje zlonamerne kode in s tem prevzem nadzora nad ranljivimi spletnimi sistemi, ne da bi se morali predhodno prijaviti vanje.

Poskusi spletnih napadov po Evropi Da je kibernetska grožnja resna, kaže tudi dogajanje po Evropi. Zaradi dveh kritičnih ranljivosti v programskem jeziku PHP so v sredo začasno izključili številne državne spletne strani na Nizozemskem, v Franciji, Nemčiji, Belgiji in na Finskem. Med nedostopnimi storitvami so bili celo portali državne uprave, parlamenta in bolnišnic. Po poročanju Reutersa je podjetje Cloudflare že zaznalo prve poskuse kibernetskih napadov. Toda številne ustanove poudarjajo, da so spletne strani izključile preventivno, da bi preprečile morebitne vdore. Na Nizozemskem so bile med prizadetimi storitve digitalne identitete DigiD, državni portali, spletne strani parlamenta, pristanišča Rotterdam, bolnišnic in nogometne zveze. V Franciji so začasno izključili spletne strani nekaterih prefektur, v Nemčiji pa več spletnih strani zvezne uprave. V Belgiji so se težave pojavile pri spletnih straneh zunanjega ministrstva, nekaterih bolnišnic in šolskih platform, na Finskem pa pri javnih digitalnih storitvah državne uprave. V Latviji so začasno omejili dostop iz tujine do nekaterih državnih storitev. Težave so prizadele tudi Evropski patentni urad, ki je začel postopoma ponovno vzpostavljati delovanje svojih spletnih storitev.

Pristojni opozarjajo, da bi lahko imeli ranljivosti zaradi široke uporabe programskega jezika PHP pomembne posledice tudi za centralni državni informacijsko-komunikacijski sistem, organizacije javnega sektorja in druge uporabnike tovrstne programske opreme. Urad je zato pozval k čimprejšnji namestitvi varnostnih popravkov in ustrezni zaščiti izpostavljenih sistemov.

Ali je nedostopnost portala Promet.si kakor koli povezana z omenjenima ranljivostma, ni znano. Za zdaj ni nobene potrditve, da bi bil portal tarča kibernetskega napada ali da bi sploh uporabljal prizadeto programsko opremo.