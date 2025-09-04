Po osmih letih dobili najlepšo Slovenko

Na finalnem izboru v prenovljenem kompleksu Odiseja je naziv Miss Universe Slovenije 2025 prejela Hana Klaut, 29-letna doktorica dentalne medicine iz Šempetra pri Gorici. Novembra bo Slovenijo zastopala na svetovnem izboru Miss Universe na Tajskem.

Prva spremljevalka je postala Katalina Simonič, 25-letna podiplomska študentka menedžmenta trajnostnega razvoja iz Kopra, druga spremljevalka pa Saša Poklukar, 29-letna inženirka gradbeništva iz Zgornjih Gorij pri Bledu. Poseben naziv Miss Odiseje, ki se letos podeljuje prvič, je osvojila 22-letna študentka iz Ljubljane Inti Kovačič.

Pred finalom je komisija izmed 14 tekmovalk izbrala deset superfinalistk: Moniko Čavlović, Hano Klaut, Nino Kovačevič, Inti Kovačič, Ano Oberdank, Saro Podbelšek Miklavčič, Sašo Poklukar, Katalino Simonič, Anito Švajger in Kristino Trampuž.

Hana s prvo spremljevalko Katalino Simonič in drugo spremljevalko Sašo Poklukar. FOTO: Sandi Fišer

O zmagovalkah je odločala žirija, v kateri so med drugim sedeli Borut Pahor, Cene Prevc, Franko Bajc, Helena Blagne, Tanja Ribič, Tomaž Kavčič ter predsednica žirije Maša Čertalič, predstavnica lastnika licence in Odiseje. Tekmovalke so ocenjevali na podlagi samozavesti, nastopa, govora, videza, karizme in celovitega vtisa.

Ob kronanju je Čertaličeva poudarila, da je bila konkurenca izjemna, vendar je Klautova izstopala s svojo celovitostjo in kakovostmi, ki bodo prišle do izraza tudi na svetovnem odru. Lastnik licence je ob dogodku izpostavil, da je nova miss obraz Slovenije, ki bo v tujini predstavljala lepoto, znanje in srčnost.

Zmagovalko zdaj čakajo intenzivne priprave na finalni izbor 74. Miss Universe, ki bo potekal novembra na Tajskem, kjer bo imela priložnost predstaviti Slovenijo na svetovni ravni.