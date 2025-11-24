Po padcu zakona se pojavljajo pozivi k odstopu celotne vlade

Po nedeljskem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se vrstijo odzivi tudi iz zunajparlamentarnih strank. V stranki Prerod menijo, da je kampanja razgalila pomanjkanje zaupanja in dialoga, za kar odgovornost nosi predvsem vlada, medtem ko v strankah Zaupanje in Glas upokojencev pričakujejo odstop vlade.

V stranki Vladimirja Prebiliča Prerod menijo, da izid referenduma razkriva globoko polarizacijo političnega prostora, ki »ga moramo znati preseči, še posebej pri vprašanjih, ki posegajo v temeljne človekove pravice, dostojanstvo in etična načela«. V stranki sicer podpirajo pravico do izbire, možnost prostovoljnega končanja življenja pa vidijo kot pomembno, globoko intimno odločitev posameznika.

»A ta pravica mora temeljiti na strokovno podprti, premišljeni in varni zakonodaji, ki ne dopušča zlorab ali pritiskov na kogar koli v tem procesu, in zagotavlja najvišje etične in zdravstvene standarde,« so zapisali. Referendum je hkrati pokazal nezmožnost vlade, da v dveh letih ustvari dialog z zdravstveno stroko in organizacijami, in na drugi strani nezmožnost mobilizacije lastnega volilnega telesa.

V stranki Karl Erjavec – stranka Zaupanje pa menijo, da je izid referenduma jasen in nedvoumen signal vladajoči politiki. Prepričani so, da na referendumu ni šlo za glasovanje o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ampak za glasovanje o zaupanju v vlado. Volivci so po njihovem mnenju vladi jasno povedali, naj konča ukrepe, katerih edini namen je politično podkupovanje, neha škodovati državi z ideološkim preusmerjanjem pozornosti, začne poslušati stroko ter poskrbi za dolgoročno varno prihodnost države.

»Če vlada tega ni sposobna, potem ima dolžnost odstopiti in omogočiti, da Slovenijo vodi politika, ki razume trenutek svetovne in evropske negotovosti ter zna ravnati trezno, strokovno in strateško,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Odstop vlade zahtevajo tudi v stranki Glas upokojencev. »Tako izrazit razkorak med državljani in predlagatelji zakona pomeni jasen signal izgube zaupanja v nosilce oblasti,« opozarjajo in pričakujejo, da bosta vlada in predsednica države Nataša Pirc Musar prevzeli odgovornost za vztrajanje pri rešitvah, ki so očitno izgubile legitimnost v očeh javnosti.

Znova ob prvi priložnosti

Eden od pobudnikov zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Andrej Pleterski po padcu zakona na referendumu napoveduje, da bodo z njim znova poskusili ob prvi priložnosti. Izboljšave so še možne, pravi, čeprav je prepričan, da s tem pomislekov zdravnikov ne bodo odpravili.

»Ta del zdravnikov, ki je proti v vsakem primeru, ne glede na to, kaj piše v zakonu, trenutno drži v rokah vse zdravniške organizacije. Oni so tisti, ki so mnenjski voditelji, in kodeks zdravniške etike zapoveduje stanovsko pripadnost,« kot vzrok za nezmožnost najti skupni jezik z zdravniškimi organizacijami vidi Pleterski. Kompromisna rešitev pa ne more biti umik zakona, je poudaril.

Pleterski je v nedeljo ocenil, da posamezni pomisleki, ki so se v povezavi z zakonom izpostavljali zlasti v predreferendumski kampanji, niso bili odločilni za padec zakona. Hkrati je poudaril, da gre pri rezultatu »za zelo majhno razliko na tehtnici«, zato je prepričan, da bi bil zakon potrjen, če bi se glasovanja udeležili vsi, ki so v anketah javnega mnenja navajali, da podpirajo zakon. Ta bo zdaj vsaj za eno leto ostal v predalu. Referendumska zakonodaja namreč določa, da DZ eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu ne sme sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.

Pripravljeni na dialog

Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović poudarja, da so v zbornici pripravljeni na dialog ob morebitnih novih poskusih sprejetja zakona, a hkrati dodaja, da vpletenosti zdravnikov v te postopke nasprotujejo na načelni ravni. Zakon je govoril o kroničnih bolnikih, o postopkih, ki bi obremenjevali tako zdravnike kot družine, tako da pravzaprav ni izpolnil želje po dostojanstveni smrti, izražene na posvetovalnem referendumu, meni Beovićeva, ki je prepričana, da to ni bil zakon, ki bi bil namenjen terminalno bolnim. Dodala je, da je bil zakon v marsičem tudi slabo napisan, čeprav je vseboval kar veliko varovalk.

Če bodo pobudniki zakona po letu dni ponovno skušali vložiti pobudo, bodo z njimi vzpostavili dialog, je napovedala. A hkrati je opozorila, da je šlo pri zbornici za nasprotovanje na načelni ravni in za željo oziroma stališče zdravnikov, da ne želijo biti vključeni v takšne postopke oziroma karseda malo.

»Zdravniki se pravzaprav 2500 let ukvarjamo s tem vprašanjem. Hipokrat ne bi tega zapisal v svojo izjavo, če že takrat ne bi bilo političnih teženj po tem, da bi se življenje lahko končalo prej tudi na tak, umeten način,« je povedala.

Bojana Beović sicer meni, da je treba smrt detabuizirati, saj v družbi razvitega sveta za dostojno velja samo življenje nekoga, ki je popoln in družbi nekaj daje, smrt pa je razgovor o drugačnih situacijah. »Vidi se, da je zlasti pri mlajših ljudeh v njihovih izjavah ob zagovarjanju zakona skrit strah pred smrtjo. Če bi bila smrt bolj del življenja, tako kot je bila v preteklosti, ko je družina spremljala umirajočega, bi bilo to verjetno drugače,« ocenjuje.