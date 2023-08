Po Borutu Pahorju se bo s spravo ukvarjala tudi njegova naslednica

V nadaljevanju preberite:

»V spoštljiv poklon žrtvam si obljubimo, da bomo vedno varovali demokracijo, spoštovali človekove pravice in dostojanstvo vseh,« je ob evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. S tem je na družbenih omrežjih sprožila veliko odzivov, ki so pokazali, da v slovenski družbi ni sprave in tudi ne enotnosti glede dogodkov polpretekle zgodovine. Kritiki predsedničinega zapisa so v njem pogrešali obsodbo žrtev komunističnega nasilja. Tudi Janez Janša. Kaj je zapisal v odzivu na vladno izjavo? Bi Slovenija potrebovala svoj poseben nacionalni dan spomina?