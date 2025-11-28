Po pestrem programu še podelitev nagrad najboljšim novinarjem in fotografom

Letošnji novinarski festival Naprej/Forward se bo zvečer v Centru Rog sklenil s podelitvijo stanovskih nagrad Čuvaj/Watchdog za leto 2025, ki jih bodo prejeli novinarji, novinarske ekipe in fotoreporterji, ki so v minulem letu s svojim delom navdušili in pokazali, da v Sloveniji kljub nezavidljivim razmeram kakovostno novinarstvo še ni izumrlo.

Festival so v Društvu novinarjev Slovenije pripravili v partnerstvu s slovenskimi medijskimi hišami. Letos se je začel 14. novembra v Mariboru, ob Ljubljani, kjer se bo danes sklenil, pa je potekal tudi v Novi Gorici.

Na njem so se dotaknili številnih aktualnih izzivov novinarstva. Med drugim so razmišljali, kakšno je odgovorno poročanje o zdravstvu, ter ugotavljali, koliko in kako so mediji poročali o dogodkih, povezanih z Evropsko prestolnico kulture. Na kulturno področje so se osredotočili tudi v tradicionalni rubriki festivala Medijska bera, v kateri so predstavili domače medijske vsebine in projekte, ki so izstopali denimo po svežih pristopih ali kakovosti.

V Ljubljani so pripravili dogodek Pisma iz genocida, v okviru katerega sta potekala pogovor s palestinsko novinarko iz osrednje Gaze Ruwaido Amer ter projekcija filma Samir Mehić Bowie - Pisma iz Srebrenice in pogovor z avtorico Lamijo Grebo. Z Balkanom pa je bil povezan tudi pogovor o tem, kakšne informacije dobiva javnost na Balkanu tako o dogajanju v lastnih državah kot po svetu, zlasti ob vse večjih pritiskih na verodostojne medije.

Prav tako so v okviru festivala govorili o izzivih, s katerimi se mlade novinarke in novinarji srečujejo ob svojih prvih korakih v medijih, ter predstavili raziskave o spolnem nadlegovanju novinark in medijskih delavk v Sloveniji. Predstavili so še tri raziskave, po katerih so mediji vse bolj enozvočni.

Ob koncu festivala pa vsako leto nagradijo tudi izstopajoče dosežke novinarjev in fotoreporterjev ter podelijo nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva. Lani je Čuvaja za življenjsko delo prejela dolgoletna novinarka Televizije Slovenija Lidija Hren.