Po pitno vodo k severnim sosedom

Muta – Po odprtju meje med Slovenijo in Avstrijo bodo v tem tednu slovenski gradbeni stroji končno lahko zabrneli na avstrijski strani. Občina Muta bo tik ob meji začela graditi kratek, a izredno pomemben vodovod s Pernic do izvira Laaken, iz katerega bo črpala pet litrov vode na sekundo, kar presega dnevne potrebe občine.



Občina Muta je s podpisom pogodbe z lastnikom zemljišča, Gerdom Staudacherjem iz Gradca, pridobila pravico do uporabe vodnega vira za nedoločen čas. Za pridobitev vseh dovoljenj in soglasij je potrebovala podporo občine Eibiswald, okrajnega glavarstva Deutsclandsberg, glavarstva zvezne dežele Štajerske ter celo avstrijskega ministrstva za okolje in zunanjega ministrstva. »To je precedenčen primer na celotni meddržavni meji med Slovenijo in Avstrijo,« je prepričan mutski župan Mirko Vošner.



Izkušnja pridobivanja soglasij na avstrijski strani je pozitivna in po Vošnerjevem mnenju nepredstavljiva »glede na izredno zapleten, zbirokratiziran slovenski upravno-pravni sistem na področju okolja, vodnih pravic in okoljskih soglasij«, o čemer je Vošner poročal tudi visokim uradnikom na našem ministrstvu za okolje in prostor ter vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.



Na očitke, da ni dobro, da bo občina pri preskrbi z vodo odvisna od tuje države, odgovarja: »Prepričan sem, da smo tako v Sloveniji kot predvsem v Avstriji na takšni družbeni, medčloveški in, upam, tudi na mednarodnopravni ravni, da nikoli ne bodo obstajali trenutki in razmere, da si bomo ljudje tako sovražni, da bomo drug drugemu zapirali vodo. Seveda pa moramo biti v življenju pripravljeni na vse, zato imamo na Muti dovolj svojih lastnih gravitacijskih vodnih virov, ki jih bomo ohranjali ter s tem ljudem zagotavljali zdravo izvirsko pitno vodo. Vodni vir bo sicer zgrajen tako, da ne bo potreboval stalnega nadzora in upravljanja.«

V strahu pred vodno kataklizmo

Občina Muta je posebna tudi zaradi velikanskega jezu na slovensko-avstrijski meji, za katerim je, kadar je jez poln, kar 22 milijonov kubičnih metrov vode, ki jo celovški Kelag spušča po cevovodih do hidroelektrarne Golica/Koralpe v Labotu/Lavamündu. Za našo državo je zgodba o Bistriškem jarku, degradiranem območju, v katerem ljudje živijo v latentnem strahu pred vodno kataklizmo, že zdavnaj končana. »Pa ne zaradi Avstrijcev, ampak zaradi naše nesposobne politike. Nekdanja država Jugoslavija je dala soglasje h gradnji omenjenega jezu že v zgodnjih šestdesetih letih, skupaj z Avstrijci smo gradili jez in bili dvajsetodstotni solastniki investicije, svoj delež smo nerazumno prodali in ostajamo povsem obroben partner,« opozarja Vošner.



Na Muti vztrajajo, da morajo biti ljudje in tudi občina deležni davčnih bonitet zaradi degradiranega bivalnega okolja, razvrednotenja zemljišč, zmanjšanega pretoka reke Bistrice in nevarnosti porušitve jezu na avstrijski strani. »Pri tem naj poudarim, da glede varnosti sicer povsem zaupam avstrijski gradbeni in drugi stroki. Opozarjam le, da je tudi jedrska elektrarna v Krškem zgrajena na visokih varnostno-tehničnih standardih, a je tamkajšnja občina upravičeno deležna nekaj milijonov letne odškodnine zaradi obratovanja elektrarne. Če danes vprašamo kateregakoli župana občine v Sloveniji, najbrž nikjer ne bi dobili brezpogojnega soglasja za gradnjo nove jedrske elektrarne. Še za gradnjo daljnovodov, novih tovarn, cest in železnic jih ne dobimo. Okolje in njegovo varstvo postajata ena največjih vrednot in dobrin,« sklene Vošner.