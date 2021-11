Po pivo, kolenske ščitnike in ferrari na finančno upravo

Finančna uprava zbira ponudbe za nakup 4127 litrov piva Kozel, Ottakringer in Schwechater. Kakšno bo zanimanje za nakup več kot osem tisoč pločevink piva, ki so ga zasegli na Fursu, bo znano prihodnji teden, ko poteče rok za oddajo ponudb. V preteklosti so bile po številu udeležencev na Fursu najzanimivejše dražbe prestižnih ur, telefonov iphone, avtomobilov znamk Ferrari, Porsche, Audi in BMW ter motornega kolesa Harley Davidson.

»Ni grešni kozel, je pa očitno kozel, vreden greha,« so na Fursu zapisali na twitterju in pripisali, da so zasegli več kot 4000 litrov piva Kozel, ki je bilo nezakonito vneseno v Slovenijo. »Ugotovili smo, da je bilo pivo uvoženo in se je prodajalo po spletu brez plačila predpisanih dajatev.«

Izdelke prodajajo prek dražb

Furs, ki je nastal z združitvijo davčne in carinske uprave, najpogosteje zaseže različne ponaredke ter drugo carinsko in trošarinsko blago, med zarubljenimi predmeti pa prevladujejo vozila, osnovna sredstva in trgovsko blago. Tako na javnih dražbah in z zbiranjem ponudb najpogosteje prodaja osebna vozila – občasno tudi iz višjega cenovnega razreda –, motorna kolesa, tovorna in delovna vozila, priklopnike, traktorje, čolne, delovne stroje, energente in alkoholne pijače ter druge predmete, na primer prenosne telefone.

Zaradi slabih epidemioloških razmer Furs prodaje izvaja tudi z zbiranjem ponudb, pri katerih ni neposrednega stika med potencialnimi kupci ter med kupci in uslužbenci Fursa. Vendarle pa imajo zdaj zgolj tri razpisane prodaje z zbiranjem ponudb, večinoma pa izdelke trenutno prodajajo prek dražb. Te so namreč po navadi na prostem, zato jih je mogoče zagotavljati ob upoštevanju pogojev PCT, pojasnjujejo na Fursu. Na tem tako zdaj poleg piva prodajajo med drugim nekaj starejših avtomobilov, tovornjak, motorno kolo, z najvišjimi izklicnimi cenami pa se ponašajo lesni delovni stroj (8000 evrov), formatna žaga (7500 evrov) in 600 parov kolenskih ščitnikov (3900 evrov).

Ponaredke uničijo

Vseh zaseženih predmetov pa Furs ne proda. Nekatere, denimo nevarne snovi ali droge ter ponaredke, uničijo. Če carinski organ pri pregledu blaga sumi, da blago krši določeno pravico intelektualne lastnine (denimo blagovno znamko), ga lahko zadrži. O zaseženih ponaredkih obvestijo uvoznika in imetnika pravic, denimo nosilca blagovne znamke oziroma modela. »Nadaljnji postopek je odvisen od prejemnika blaga. Če se ta strinja z uničenjem blaga, ker gre za ponaredke, se to uniči pod carinskim nadzorom, sicer pa mora imetnik pravice pred sodiščem dokazati, da so bile njegove pravice kršene. Blago, o katerem se ugotovi, da so z njim kršene pravice intelektualne lastnine, se uniči,« pojasnjujejo na Fursu.

Ponarejeni so najpogosteje izdelki modne industrije in tekstila, čedalje pogosteje pa tudi vsakodnevno potrošno blago, še naštevajo.