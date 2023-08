Po podatkih civilne zaščite danes pomaga približno 3000 prostovoljcev

Civilna zaščita je za danes izdala 29 delovnih nalogov za skupine prostovoljcev pri odpravljanju posledic poplav. Po navedbah poveljnika Srečka Šestana je na terenu približno 3000 prostovoljcev. Za sredo še niso prejeli nobene potrebe po pomoči prostovoljcev, še vedno pa potrebujejo predvsem mehanizacijo, je navedel Sandi Curk iz Civilne zaščite.

Kot je za STA ocenil Curk, bi lahko zagotovili prostovoljce tudi za sredo, če se potrebe pojavijo. Pojasnil je, da pa prejemajo zahteve za materialno pomoč, ki so v postopku realizacije.

Obenem je poudaril, da na prizadetih območjih trenutno še vedno potrebujejo podporo predvsem z gradbeno mehanizacijo.

Z današnjim dnem se sicer končuje štiridnevno obdobje obsežnejših akcij pomoči prostovoljcev na območjih, ki so jih nedavno prizadele poplave. Vrhunec je bil sicer v ponedeljek, ki ga je vlada razglasila za dan solidarnosti in hkrati dela prost dan.

Sanacija poplav na Koroškem. FOTO: Črt Piksi/Delo

Po navedbah Curka je bilo za ponedeljek za organizirane skupine prostovoljcev izdanih 84 delovnih nalogov. Pri tem je poudaril, da delovni nalog za skupine obsega tudi več kot 100 oseb.

Podatka o točnem številu oseb, ki so pomagale na terenu, po njegovih pojasnilih sicer nimajo, ker se v aplikacijo posamezne osebe prijavijo kot vodje skupin. Curk je v ponedeljek sicer ocenil, da je bilo v ponedeljek na terenu med 11.000 in 12.000 ljudi, ki so se prijavili prek aplikacije Poplave 2023.

Poleg navedenega so približno 2000 ljudi obvestili, da za pomoč sorodnikom ali za reševanje svojih nepremičnin, kjer sicer nimajo stalnega prebivališča, potrdil oz. delovnih nalogov ne potrebujejo, je še pojasnil Curk.