Po podpisu v pričakovanju 250-milijonskega posojila

Ljubljana – »Od leta 2026 mora 2TDK zagotavljati razpoložljivost nove proge Divača–Koper. Današnja potrditev na vladi in podpis koncesijske pogodbe z 2TDK je še en kamenček v mozaiku do uspešne izvedbe nove proge med Divačo in Koprom,« je ob podpisu pogodbe dejala ministrica. Generalni direktor 2TDKpa je dodal: »Pogodba določa razmerja in obveznosti med državo in 2TDK v 45 letih. Obe strani imata zdaj temelj, na katerem lahko uresničita projekt.«»Podpis pogodbe pomeni prelomnico, s katero 2TDK vstopa v pripravo na glavna dela. Zdaj so izpolnjeni pogoji, da kot pravna oseba lahko suvereno vstopamo v odnose do bank. Do zdaj smo lahko izvajali posamezna pripravljalna dela, danes pa tudi formalno vstopamo v glavni del projekta,« je povedal Zorko.Ministrica je pojasnila, da kolektivna pogodba določa dve koncesiji: eno za gradnjo, drugo za gospodarjenje s tirom, in je podpisana za 45 let, do junija leta 2064. Tako za odplačevanje kreditov kot za razpoložljivost država z veljavnim zakonom zagotavlja tri vire: višjo cestnino za tovornjake na določenih relacijah proti morju, uporabnino za tire in pretovornino Luke Koper. »Davkoplačevalcev ta projekt po izteku 45-letnega koncesijskega obdobja ne bo stal niti evra, vse bodo poplačali koristniki tirov skozi tri omenjene vire,« je povedala ministrica. Vsako leto bodo samo s temi viri zagotovili več kot 20 milijonov evrov.Alenka Bratušek je danes za Delo povedala, da Evropska investicijska banka (EIB) od Slovenije zahteva sprejetje zakona o državnem poroštvu: »Zakon je pripravljen. Naš načrt je, da bo sprejet do podpisa kreditnih pogodb. Verjetno letos do konca leta. Bilo bi neodgovorno, če bi državno podjetje silili v najem posojila brez poroštva, saj bi bila takšna posojila dražja. Za državno bilanco se nič ne spremeni.«Na vprašanje, zakaj ni več obljubljenega poroštva evropskega sklada EFSI, je Bratuškova odgovorila: »Razočarani smo, da EIB zahteva drugačno poroštvo, saj smo prepričani, da bi bil ta projekt eden najprimernejših za podporo sklada EFSI. Tudi po besedahnaj bi bil sklad namenjen točno takšnim, regijsko in gospodarsko pomembnim projektom.« Pravi, da so njeno ministrstvo, ministrstvo za finance in podjetje 2TDK dali EIB vse potrebne odgovore in še več, kot je bilo treba. »Ne poznam razloga, da EIB ne bi dokončno potrdila 250 milijonov evrov posojila. Ko se pogovarjam z ministri iz drugih držav, se čudijo, da se pri tem projektu pogovarjamo o tako nizkem posojilu, ker so vajeni, da EIB sodeluje s precej večjimi deleži v projektih. Prepričana sem, da bo odločitev pozitivna. Ker pa moramo biti pripravljeni na vse, smo pripravili tudi plan B. Evropska nepovratna sredstev v vrednosti 109 milijonov evrov iz tako imenovanega blending mehanizma zato niso ogrožena, ker bo finančna konstrukcija do 31. maja gotovo zaprta,« je zagotovila ministrica.Dušan Zorko je dodal, da so poslali povpraševanje za odobritev morebitnega komercialnega kredita 15 bankam, da je odziv velik in zato ne vidi nobenega zadržka, da eden ali drugi scenarij ne bi bil uspešen. »Gotovo pa signal ne bi bil dober. V tem primeru bi se morali vprašati, zakaj EIB v nekaterih projektih sodeluje, v drugih pa ne.«Direktor 2TDKje pojasnil, da bodo po dograditvi vodenje prometa in redno vzdrževanje predali upravljavcu javne železniške infrastrukture, to je podjetju SŽ Infrastruktura. Dodal je, da posojil bank podjetje ne potrebuje pred letom 2022, ko se bodo izdani prvi računi za gradnjo proge.