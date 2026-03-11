Po poplavah 2023 Mengeš dobiva nov vrtec

V Mengšu so danes slovesno položili temeljni kamen za gradnjo nove enote Vrtca Mengeš Iskrica, ki po uničujočih poplavah leta 2023 predstavlja pomemben korak popoplavne obnove.

Občina Mengeš je bila v katastrofalnih poplavah pred dobrima dvema letoma med najhuje prizadetimi slovenskimi občinami. Podoba poplavljenega mengeškega vrtca in dramatičnega reševanja otrok je pretresla širšo javnost. Ker je narasla voda zalila tudi vrtec Gobica, so morali gasilci na varno evakuirati 22 otrok. Otroke so najprej evakuirali v višje nadstropje vrtca, zatem pa so jih preselili na nadomestno lokacijo v vrtcu Sonček.

Evakuacija otrok iz vrtca leta 2023. FOTO: PGD Mengeš

V teh dneh so se začela prva dela na gradnji nove enote Vrtca Mengeš, ki bo mengeškim otrokom zagotovila sodobne in varne prostore za igro, učenje in razvoj. Nova enota vrtca, ocenjena na približno 10,5 milijona evrov, bo po navedbah občine sodobno zasnovan, trajnostno grajen in energetsko učinkovit ekološki objekt, ki bo otrokom in zaposlenim zagotavljal visoko kakovost bivanja ter varno in spodbudno okolje za igro, učenje in celosten razvoj.

S položitvijo temeljnega kamna so simbolno zaznamovali začetek gradnje novega objekta, zaključek je predviden poleti 2027. FOTO: Jure Gubanc/občina Mengeš

Vrtec bodo zgradili na približno 10.000 kvadratnih metrih zemljišča, sam objekt pa bo obsegal več kot 2600 kvadratnih metrov notranjih prostorov ter dodatnih preko 680 kvadratnih metrov teras. Vrtec bo lahko sprejel okoli 350 otrok vseh starostnih skupin, organiziranih v 16 oddelkih, v njem pa bo zaposlenih približno 50 strokovnih in podpornih sodelavcev različnih profilov, so navedli na občini.

Takšen bo izgled bodočega vrtca v Mengšu. FOTO VIR: Občina Mengeš

Slovesnosti so se med drugim udeležili minister za naravne vire in prostor Jože Novak, državni sekretar službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic in župan Občine Mengeš Bogo Ropotar. Program so z nastopi obogatili otroci iz Vrtca Mengeš.

»Pot do današnjega dne ni bila enostavna. Spremljali so jo zahtevni postopki, številni izzivi in trenutki, ko so se stvari premikale počasneje, kot bi si želeli. Prav v tem procesu pa so se pokazali vztrajnost, sodelovanje in predanost številnih ljudi,« so v sporočilu za javnost povzeli županove besede.