Po popravkih DVK nova opozorila: mogoče napake na še 17 voliščih

Državna volilna komisija (DVK) je pri posodobitvi podatkov 16. oktobra na devetih voliščih zamenjala število glasov za in proti. Neodvisna statistična analiza Tima Kmecla, diplomiranega inženirja računalništva in matematike, je vseh devet primerov zaznala že pred popravki, na podlagi podatkov z dne 13. oktobra, avtor pa opozarja na še 17 volišč, kjer bi se lahko zgodila podobna napaka. Morebitni popravki sicer ne bi spremenili izida nobenega od štirih referendumov. Avtor analize Tim Kmecl, diplomirani inženir računalništva in matematike, je ugotovil, da je DVK pri posodobitvi rezultatov v petek, 16. oktobra, pri devetih voliščih spremenila razmerje med glasovi za in proti. Vse kaže, da so bili pri prvotnem vnosu podatkov glasovi za vpisani med glasove proti in obratno. Statistična ...