Po preštetih glasovnicah, poslanih iz Slovenije: pri RTV le še 546 glasov razlike

Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič. FOTO: Jože Suhadolnik

Namero za glasovanje na referendumih po pošti iz Slovenije in tujine je skupaj oddalo 3000 volivcev, je pojasnil direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič. Okrajne volilne komisije trenutno vnašajo glasove po pošti iz Slovenije in preverjajo izide glasovanja.

Ob 18. uri je DVK objavila posodobljene rezultate, ki vključujejo glasovnice, poslane po pošti iz Slovenije. Na končne rezultate referendumov niso imele vpliva. Za promil se je premaknil najtesnejši izid referenduma o plačevanju RTV prispevka. Sedaj je rezultat 50,03 odstotka proti, medtem ko je bilo pred tem 50,04 proti.

Zorčič je v izjavi za medije pojasnil, da je nedeljske referendume zaznamovala visoka udeležba, kar se je na nekaterih voliščih odrazilo v nekoliko daljšem čakanju, da so volivci lahko opravili svojo državljansko dolžnost. To je bilo še posebej izpostavljeno na volišču omnia v Ljubljani, ki je tudi največje volišče v Sloveniji. Zorčič je zagotovil, da bodo s pristojno okrajno volilno komisijo poskušali ugotoviti, kaj je bil razlog za daljše čakalne vrste in kako se temu v prihodnje izogniti.

Zorčič je na vprašanje, zakaj je bilo tokrat ljubljansko volišče omnia v nekoliko manjšem prostoru športnega društva Moste, odgovoril, da so za določanje volišč pristojne okrajne volilne komisije. Dodal je, da njihovo odločitev za to lokacijo težko komentira. Pri tem je dodal, da bodo okrajni volilni komisiji postavili tudi vprašanje, ali bi lahko morda za prihodnje volitve našli drugo lokacijo za volišče omnia. »Nenazadnje imamo 3168 volišč, danes pa se pogovarjamo samo o enem. Ampak si bomo prizadevali, da se naslednjič tudi o tem ne bomo pogovarjali,« je zatrdil.

V sistem so nazadnje vnašali izide največjih volišč. Tako so rezultate za volišče omnia, kjer je glasovalo 2907 volivcev, vnesli v sistem po tem, ko se rezultati niso več osveževali, je pojasnil Zorčič. Takrat so vnesli tudi rezultate dveh predčasnih volišč, to sta Ljubljana - Center in Ljubljana - Moste Polje 3, kjer so bili volivci, za razliko od splošnega rezultata, zelo nagnjeni proti. Na referendumu o ukinitvi rtv-prispevka se je tako rezultat izid spremenil v prid nasprotnikom ukinitve.

Predstavniki SDS so se ob tej spremembi na družbenih omrežjih spraševali o razlogih za preobrat. Prvak SDS Janez Janša je razlog med drugim videl v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij, kot pri parlamentarnih volitvah.

Zorčič je v odzivu na ta očitek danes poudaril, da je DVK izvedbeni organ, ki organizira volitve in referendume. »Skrbimo za to, da je vse to organizirano v skladu z zakonom. Kar se tiče pa ostalih komentarjev, bodisi ene ali druge strani, pa mislim, da ni na mestu, da se do njih opredeljujemo,« je še dejal Zorčič.

Pojasnil je še, da so okrajne volilne komisije v skladu z zakonom imenovane za mandatno obdobje, zdajšnjim pa se mandat izteče v začetku naslednjega leta. Ali je problematično, da so namestniki predsednikov komisije sodniki, kot je prepričan Janša, bodo po besedah Zorčiča odločili člani volilne komisije. »Verjamem pa, da bodo pri tem tehtno razmislili, morda tudi pridobili kakšno pravno mnenje,« je dejal Zorčič.

Glasovanje so sicer podaljšali tudi na volišču v Osnovni šoli Roje v občini Domžale, saj je bilo prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču. Po besedah Zorčiča sicer drugih posebnosti ni bilo. »Moram reči, da je potekalo z organizacijskega vidika gladko,« je dejal.

So pa na policijski upravi Ljubljana za STA pojasnili, da so bili nekaj po 21. uri obveščeni, da ena izmed oseb na volišču na območju Most ne upošteva opozoril in navodil tam pristojne in odgovorne osebe. Policisti zoper osebo vodijo prekrškovni postopek zaradi suma kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru. Oseba je po končanem postopku zapustila kraj.

Do zapletov je prišlo tudi na volišču na območju Sežane. Po do sedaj zbranih ugotovitvah se 52-letni domačin po opravljenem glasovanju kljub večkratnim opozorilom ni želel odstraniti iz prostorov volišča. Na volišče je prinesel tudi alkoholno pijačo, ki jo je tam užival. Policisti so ga seznanili z določbami zakona o volitvah v DZ ter ga opozorili na kršitev, nato pa je kraj zapustil, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Po delnih neuradnih izidih so volivci na nedeljskem zakonodajnem referendumu z 51,26 odstotka glasovi proti zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti ukinitvi rtv-prispevka se jih je na posvetovalnem referendumu izreklo 50,03 odstotka. Medtem pa je večina volivcev podprla pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah, pri prvem vprašanju je za glasovalo 60,54 odstotka volivcev, pri drugem pa 55,29 odstotka.

Izidi še niso dokončni. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate glasov iz tujine.