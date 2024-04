Po postu v sredo tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama

S sončnim zahodom se bo danes končal deveti mesec muslimanskega koledarja ramazan, ki je kljub pozivom mednarodne skupnosti minil ob nadaljevanju in celo stopnjevanju izraelskih operacij na območju Gaze. Po koncu postnega meseca bodo v sredo muslimani začeli tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama.

Muslimanski sveti mesec ramazan zaznamuje post, ki je ena od islamskih praktičnih dolžnosti. Okoli 1,8 milijarde vernikov se od sončnega vzhoda do zahoda odreka vsem dobrinam in se posveča molitvi.

Začetek in konec ramazana sicer izračunavajo glede na položaj lune, zaradi različnih metodologij pa se izračun v nekaterih delih sveta razlikuje.

Zdaj se vrstijo pozivi k prekinitvi ognja med ramazanskim bajramom, ki se bo začel v sredo in je čas veselja in hvaležnosti.

Pred tem praznikom je kralj Bahrajna v ponedeljek pomilostil 1584 ljudi, obtoženih kaznivih dejanj in izgredov. To je ena najbolj množičnih pomilostitev v tej zalivski kraljevini.

Osrednja bajramska slovesnost v Sloveniji bo v sredo v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana z začetkom ob 6. uri, vodil pa jo bo mufti Nevzet Porić, je sporočila Islamska skupnost v Sloveniji.

Prvič jo bodo v živo prenašali na drugem programu RTV Slovenija. Poudarili so, da bo to zgodovinski trenutek za slovenske muslimane in pomemben mejnik v prizadevanjih islamske skupnosti za večjo vključenost in prepoznavnost muslimanov v slovenski družbi.

Popoldne pa bo na ploščadi kulturnega centra v Ljubljani že tretje leto zapored potekalo praznovanje ramazanskega bajrama s sosedi.