Po požaru v Lenartu ni tveganja za zdravje

Danes protest



V Lenartu bo danes ob 18. uri tudi protestni shod civilne iniciative Narava Slovenskih goric, na katerem bodo med drugim zahtevali takojšnjo prekinitev obratovanja in odstranitev vseh odpadkov iz območja podjetja Salomon.

Analizirali so tudi vzorec solate. FOTO: Julijana Bavčar

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je po požaru v sortirnici odpadkov podjetja Salomon v Lenartu analiziral vzorec solate z vrta v kraju in vzorec mivke iz tamkajšnjega peskovnika. »Rezultati analiz kažejo, da zaradi požara ni onesnaženja, ki bi lahko predstavljalo tveganje za zdravje,« so sporočili.Analiza je torej pokazala, da uživanje zelenjave oziroma uporaba peskovnika v bližini požara ne predstavljata zdravstvenega tveganja.Civilna iniciativa Narava Slovenskih goric bo izvedla protestni shod. Med drugim bodo zahtevali takojšnjo prekinitev obratovanja podjetja in odstranitev vseh odpadkov z območja njegovega delovanja, saj da je okoljevarstveno dovoljenje podjetju Salomon iz leta 2017 neveljavno in nezakonito.Okoljevarstveno dovoljenje namreč določa, da se industrijske in komunalne odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo, ta pa se konča s komunalno čistilno napravo Lenart. A omenjena čistilna naprava ne deluje in nikoli ni delovala, so zapisali.Prav nedelovanje čistilne naprave je danes v imenu novomeškega okoljevarstvenega združenja Rovo izpostavil njegov predstavnik. Ta je med drugim na ministra za okolje in prostor, vodstvo Agencije RS za okolje (Arso) ter inšpektoratov za okolje in javni sektor naslovil javni poziv k takojšnji odpravi okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Salomon.Zaradi ključne napake, to je nepravilno ugotovljenega materialnega stanja, odločbe o okoljevarstvenem dovoljenju namreč ni mogoče izvršiti, je opozoril Marinček.»Ker obstaja utemeljen sum za kazniva dejanja, izcedne vode namreč uničujejo potok Velka, pošiljamo naš poziv tudi na upravo kriminalistične službe policije in državno javno tožilstvo,« navaja dopis, pod katerim sta podpisana Marinček kot član upravnega odbora Rovo ter predsednik združenjaV sortirnici nenevarnih odpadkov podjetja Salomon v Lenartu je konec aprila dvakrat zagorelo. V družbi so prepričani, da je bil drugi požar podtaknjen. Inšpektorica državnega inšpektorata za okolje in prostor je prejšnji teden podjetju izdala dovoljenje, da v omejenem obsegu znova zažene delovanje obrata.K zaprtju sortirnice je pozval tudi župan občine Lenart. »Vemo, da tega obrata ne moremo čez noč zapreti. Dolgoročno pa zagotovo na tem mestu nima prihodnosti,« je za STA povedal prejšnji teden.