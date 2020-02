FOTO:Po prenovljeni mestni tržnici čez štiri leta

Gradnja podzemne garaže pod osrednjo mestno tržnico in njena nova podoba že slabih 14 let vznemirjata javnost. Na magistratu po vseh teh letih vztrajajo pri uresničitvi projekta, po najnovejših napovedih naj bi ga končali do leta 2024. In to kljub temu da se občina in ljubljanska nadškofija že dobri dve leti pogajata o pripadajočem zemljišču, prav tako še nimajo niti okoljevarstvenega niti gradbenega dovoljenja.Projekt gradnje garažne hiše pod osrednjo mestno tržnico (in s tem spremenjen način njenega delovanja) je bil eden od 22 projektov, s katerimi je šel Zoran Janković jeseni 2006 na lokalne volitve. Takrat je ...