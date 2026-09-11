Primer detomora v ZDA: kaj je poporodna psihoza in kako pogosta je v Sloveniji

Odmevni in tragični primer Lindsay Clancy, ameriške matere, ki je januarja 2023 ubila (zadušila) svoje tri otroke, še ni dobil sodnega epiloga. Porota se po več kot 38 urah posvetovanja ni mogla soglasno odločiti, ali je bila Clancyjeva v času dejanja kazensko odgovorna. Sodnik je zato sojenje razveljavil, Clancyjeva ostaja v psihiatrični oskrbi, tožilstvo pa še ni odločilo, ali bo zahtevalo novo sojenje. Naslednji sodni narok je predviden za 29. september. Sojenje, ki so ga mediji označili za eno najbolj pretresljivih, je v središče postavilo vprašanje, v kakšnem duševnem stanju je bila Clancyjeva v trenutku umorov. Obramba je trdila, da je trpela za hudo poporodno psihozo in nediagnosticirano bipolarno motnjo ter da zaradi psihotičnega stanja ni mogla razumeti svojih dejanj. Njeni ...