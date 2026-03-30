    Po prištetih glasovih iz tujine prednost Svobode še večja

    Razmerje med strankami se ni spremenilo. Izide bodo na spletni strani Državne volilne komisije še enkrat posodobili v torek.
    Kot izhaja s spletne strani DVK, je Gibanje Svoboda iz tujine prejelo 2697 glasov in je po delnih neuradnih izidih na volitvah skupaj dobilo 28,66 odstotka glasov. SDS pa je s 1787 glasovi, ki jih je prejela iz tujine, skupaj dobila 27,91 odstotka. Razlika v številu glasov med strankama trenutno znaša 8847 glasov. FOTO: Leon Vidic
    Kot izhaja s spletne strani DVK, je Gibanje Svoboda iz tujine prejelo 2697 glasov in je po delnih neuradnih izidih na volitvah skupaj dobilo 28,66 odstotka glasov. SDS pa je s 1787 glasovi, ki jih je prejela iz tujine, skupaj dobila 27,91 odstotka. Razlika v številu glasov med strankama trenutno znaša 8847 glasov.
    30. 3. 2026 | 19:45
    30. 3. 2026 | 19:47
    Glasovnice iz tujine, ki so jih danes prišteli k delnim neuradnim izidom volitev v DZ, razmerij med strankami niso spremenile. S prištetimi 8100 veljavnimi glasovnicami iz tujine se je razlika v številu glasov med Gibanjem Svoboda in SDS še nekoliko povečala. Bodo pa izide na spletni strani Državne volilne komisije še enkrat posodobili v torek.

    Nataša Pirc Musar ostro zavrača Janševe dvome o legitimnosti volitev

    Kot izhaja s spletne strani DVK, je Gibanje Svoboda iz tujine prejelo 2697 glasov in je po delnih neuradnih izidih na volitvah skupaj dobilo 28,66 odstotka glasov. SDS pa je s 1787 glasovi, ki jih je prejela iz tujine, skupaj dobila 27,91 odstotka. Razlika v številu glasov med strankama trenutno znaša 8847 glasov.

    Na tretjem mestu Levica in Vesna

    Tretje najvišje število glasov iz tujine je dobila lista Levica in Vesna, in sicer 1147, za Demokrate Anžeta Logarja je bilo v tujini oddanih 543 glasov, za SD 511, za listo NSi, SLS in Fokus pa 450. Resni.ca je dobila 299 glasov. Razmerje med strankami se s tem ni spremenilo. Po delnih neuradnih podatkih, ki so jih na spletni strani DVK nazadnje osvežili ob 18.30, ima lista NSi, SLS in Fokus 9,27 odstotka, SD 6,71 odstotka, Demokrati 6,69 odstotka, Levica in Vesna 5,64 odstotka in Resni.ca 5,51 odstotka glasov.

    Volivke in volivci v tujini so imeli možnost glasovati na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih in po pošti. DVK ugotavlja rezultate za veleposlaništva, kjer je glasovnice oddalo manj kot 50 oseb, prav tako na DVK štejejo manjši del glasovnic iz tujine, ki so bile denimo naslovljene na DVK. Glasovnice, ki so bile po pošti poslane iz tujine, sicer štejejo okrajne volilne komisije. Ker so bile nekatere seje sklicane tudi v popoldanskem času, so na DVK že dopoldne pojasnili, da morda danes še ne bodo vse vnesle rezultatov v aplikacijo. Zato se bo stran ponovno posodobila v torek okoli 10. ure.

    Sicer pa je danes v zvezi s štetjem glasov na DVK prišlo do zapleta. Predsednik SDS Janez Janša je namreč v izjavi za medije po sestanku pri predsednici republike Nataši Pirc Musar dejal, da predstavnik njihove liste »kljub zahtevi in zakonski pravici« ni bil vabljen na današnje štetje glasovnic iz tujine. Na DVK so za STA pojasnili, da so na ugotavljanje izida volitev pomotoma vabili drugo predstavnico kandidatne liste, naknadno pa vabilo poslali še pravemu predstavniku. S tem so mu omogočili udeležbo, so dodali.

    Uradni izidi volitev bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.

    Intervju

    Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

    S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
    Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Andrej Poglajen

    Najmlajši slovenski poslanec: Desnica je za mlade postala ’kul’

    Najmlajši poslanec v tokratnem sklicu je 25-letni Andrej Poglajen. Kar nekaj ljudi je v Idriji volilo njegovo ime in ne (nujno) stranke, katere član je.
    Anja Intihar 30. 3. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tudi tuje trenerje je bilo že strah za Domna, pred njim še en zanimiv izziv

    Prevcu za konec še drugo mesto, mali globus in zmaga v seštevku Planice 7. Pri velikem globusu je šlo v njegovi glavi že zares. Jutri še v Zakopane, nato pa ...
    S prizorišča:Miha Šimnovec 29. 3. 2026 | 16:56
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    V živo:      V živo: Iran uničil ameriško letalo AWACS, ranjenih 12 vojakov

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    30. 3. 2026 | 07:03
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran:

    Energetski šok že duši evropsko rast

    Evropska komisija v odzivu na posledice pripravlja ukrepe, tudi v kmetijstvu bijejo plat zvona.
    Peter Žerjavič 30. 3. 2026 | 19:45
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Po prištetih glasovih iz tujine prednost Svobode še večja

    Razmerje med strankami se ni spremenilo. Izide bodo na spletni strani Državne volilne komisije še enkrat posodobili v torek.
    30. 3. 2026 | 19:45
    Novice  |  Svet
    Za Arabce en zakon, za ostale drugi

    Izrael bo glasoval o usmrtitvi z obešanjem za Palestince na Zahodnem bregu

    Pričakovati je, da bo izraelski parlament podprl predlog, za katerega so se zavzele najbolj skrajne stranke.
    30. 3. 2026 | 19:35
    Novice  |  Svet
    Švedska

    Ženo prodajal več kot 120 moškim

    Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva.
    30. 3. 2026 | 19:22
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Gorazdom Pogorelčnikom

    Med Nikinim poletom je stopil korak nazaj, o pogodbah s Hrgoto in Tepešem pa ...

    Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke pri SZS, o uspehih, pogajanjih s pokrovitelji ter glavnima trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 30. 3. 2026 | 18:30
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Šola za podčastnike: do vojaškega profesionalizma preko izkustvenega učenja

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
    30. 3. 2026 | 09:14
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 12:39
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
