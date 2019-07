Čakalne dobe znova na vseh večjih mejnih prehodih s Hrvaško

Na slovenskih cestah je bil tudi danes gostejši promet z zastoji, predvsem v smeri od turističnih krajev iz Hrvaške proti notranjosti Slovenije ter naprej proti Avstriji.



Že soboto so tako v Sloveniji kot sosednji Hrvaški zaznamovale kolone na cestah in daljše čakalne dobe na mejnih prehodih. Na Gruškovju so vozniki za prestop meje čakali tudi več kot dve uri, kolona na avstrijski strani predora Karavanke pa se je del dneva raztegnila celo na 11 kilometrov.



Pred odhodom na pot je pomembno, da potovanje načrtujemo vnaprej in sproti preverjamo stanje na cestah. Namesto uporabe najbolj obremenjenih cest in mejnih prehodov poiščimo alternativne poti, svetujejo na Darsu.









Tudi policija voznikom svetuje, naj spremljajo prometne informacije o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah. Kljub vročini, gostemu prometu in zastojem naj ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise.



Zaradi prometne nesreče je bil na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Nastali so zastoji.



Čakalne dobe so na vseh večjih mejnih prehodih s Hrvaško.