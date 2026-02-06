Po propadu Biobanke starši ogorčeni: za talce postavili matične celice otrok

Propad Biobanke je po prepričanju staršev otrok, ki so ji zaupali vzorce popkovnične krvi, razgalil neučinkovitost nadzornih institucij.

»Biobanko smo ob rojstvu otroka izbrali premišljeno ter na podlagi informacij, da gre za dejavnost, ki je zakonsko regulirana in poteka pod nadzorom javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ter ministrstva za zdravje. Prav zato smo zaupali v sistem in utemeljeno pričakovali, da so zagotovljeni vsi zakonsko predpisani varovalni mehanizmi, vključno z obstojem in delovanjem nadomestne hrambe,« so v pismu, ki so nam ga posredovali, zapisali jezni in prestrašeni starši.