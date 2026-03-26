Znane omejitve vpisa: koliko študijskih programov bo imelo omejitve?

Na prvi prijavni rok za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov je za študijsko leto 2026/2027 na 18.905 razpisanih prijavnih mest prispelo 16.570 prijav za redni in izredni študij. Omejitev vpisa ima trenutno 117 študijskih programov, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Omejen vpis ima letos devet smeri več kot lani, pri čemer pri desetih študijskih programih odločitev o omejitvi vpisa še ni znana.

»Kadar število prijav, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za manj kot deset odstotkov, o omejitvi vpisa odloči pristojni organ visokošolskega zavoda. V skladu z rokovnikom prijavno-sprejemnega postopka morajo visokošolski zavodi svojo odločitev sporočiti najpozneje do 24. aprila 2026. Do tega datuma morajo javni visokošolski zavodi sporočiti tudi morebitno povečanje števila vpisnih mest,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Med študijskimi programi z omejitvijo vpisa so tudi letos študijski programi vseh treh akademij Univerze v Ljubljani, to so Akademija za glasbo (AG), Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO).

Omejen vpis imajo tudi študijski programi medicinskih fakultet v Ljubljani in Mariboru pa tudi več študijskih programov s področja zdravstva in socialne varnosti.

Univerza v Ljubljani je prejela 9831 prijav, omejitev vpisa ima 71 študijskih programov. O odločitvi visokošolskih zavodov o omejitvi čakajo na še petih programih.

Univerza v Mariboru je prejela 3942 prijav, omejitev vpisa ima 21 študijskih programov. Za štiri programe še čakajo na odločitev visokošolskih zavodov.

Univerza na Primorskem je prejela 1293 prijav, omejitev vpisa ima 11 študijskih programov. Na odločitev o omejitvi čaka še en program.

Univerza v Novi Gorici je prejela 61 prijav, omejitev vpisa ima na akademiji umetnosti študijski program digitalne umetnosti in prakse.

Univerza v Novem mestu je prejela 252 prijav, omejitev vpisa imata dva študijska programa. Na fakulteti za strojništvo ima omejitev program tehnologije in sistemi, na fakulteti za zdravstvene vede pa ima omejitev program zdravstvena nega.

Nova univerza je prejela 107 prijav, omejitev vpisa ima študijski program pravo.

Univerza Alma Mater Europaea je prejela 133 prijav, omejitev vpisa ima tako v Mariboru kot v Murski Soboti študijski program zdravstvena nega.

Javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi so prejeli 951 prijav, omejitev vpisa ima osem študijskih programov oziroma smeri.

Sklepe o rezultatih prvega roka izbirnega postopka bodo kandidati prejeli elektronsko prek portala eVŠ do 24. julija, vpis sprejetih pa bo na visokošolskih zavodih potekal od 24. julija do najkasneje 14. avgusta. Podatki o prostih mestih za drugi rok bodo objavljeni 19. avgusta, drugi prijavni rok pa bo potekal od 20. do 27. avgusta.

Prvi prijavni rok za vpis na javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe za državljane Slovenije in EU se je zaključil 18. marca.