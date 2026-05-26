Po prvih letošnjih trideseticah tudi prve »tropske« noči

Zadnji teden maja bo v znamenju sončnega vremena s poletnimi temperaturami. Po prvih letošnjih trideseticah so prišle tudi prve »tropske« noči, ko se niti ponoči ne ohladi pod 20 stopinj Celzija. V Kopru na Markovcu sta bili takšni noči že dve, poroča vremenoslovski portal Meteoinfo. Zadnja noč je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) prinesla najnižjo temperaturo 21 stopinj Celzija. Hitro se ogreva tudi morje, ki je včeraj popoldne ob slovenski obali doseglo že 24 stopinj Celzija.

Nad večjim delom Evrope se razprostira območje visokega zračnega tlaka. S severnimi višinskimi vetrovi priteka nad naše kraje topel in dokaj suh zrak. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija, napoveduje Arso.

Danes bo sprva precej jasno, popoldne se bo od severa nekoliko ohladilo. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo od severa proti jugu prešle večji del Slovenije. Ponekod bodo možna krajevna neurja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija.

Predvsem v pasu od Alp do Dolenjske bodo možne močne nevihte in krajevna neurja, ki jih lahko spremljajo silovitejši sunki vetra, močni nalivi in toča, poroča portal Meteoinfo. Lokalno lahko ob neurjih veter odkriva strehe in podira drevesa, zaradi nalivov pa obstaja možnost lokalnih hudourniških razlivanj in zastajanja vode v podvozih in po izpostavljenih delih cest ter objektov.

Kakšna močnejša nevihta ni povsem izključena tudi kje drugod po državi. Najmanj verjetnosti za nastanek močnih neviht bo v severovzhodni Sloveniji ter ob morju. Ozračje se bo v večernih urah postopoma umirilo. V noči na četrtek pa se bo postopoma zjasnilo.

V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno.

Vroči Zahodni Balkan

Tudi pri sosedih je precej vroče za ta čas. Hrvaško je v ponedeljek zajel prvi letošnji vročinski val, ki že v jutranjih urah prinaša temperature, značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci so za danes napovedali temperature do 32 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu.

Najbolj vroče je bilo včeraj v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili že 27,3 stopinje Celzija. Temperature so presegle 26 stopinj tudi v Ćunskem na Malem Lošinju, kjer so izmerili 26,8 stopinje, na Mljetu (26,6 stopinje) in v Senju (26,5 stopinje).

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je že ta konec tedna opozoril na obdobje nadpovprečno toplega vremena. Na fotografiji prizor z jezera Bundek v Zagrebu. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je že ta konec tedna opozoril na obdobje nadpovprečno toplega vremena. Ob obali bodo noči vse pogosteje tople z najnižjimi temperaturami nad 20 stopinjami Celzija, dnevi pa vroči, živo srebro se bo ponekod povzpelo tudi nad 30 stopinj Celzija.

Po napovedih bo danes na Hrvaškem sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa bodo večinoma od 29 do 32 stopinj Celzija. Temperatura Jadranskega morja je od 18 do 21 stopinj Celzija. Po napovedih bo vroče vreme vztrajalo do srede, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti za ta letni čas.

Nadpovprečno toplo vreme je zajelo tudi druge države v bližini. V Bosni in Hercegovini bodo temperature danes dosegle od 26 do 31 stopinj Celzija, na jugu države do 33 stopinj. V Srbiji meteorologi napovedujejo od 28 do 32 stopinj Celzija. Podobno vreme pričakujejo tudi v Črni gori, na Kosovu in v Severni Makedoniji.

V večjem delu Anglije velja rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur, še posebej vroče je v Londonu. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Iz Francije in Velike Britanije poročajo o rekordno visokih dnevnih temperaturah v maju. V Franciji je bil rekordno vroč majski dan v soboto, v večjem delu Anglije pa velja rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur. Vročina v Franciji je zahtevala tudi smrtni žrtvi; umrla sta športnika, ki sta se udeležila atletskih preizkušenj. Zelo vroče je tudi v Španiji in Italiji.