Po razkritju nepravilnosti v Medicorju je izginila njihova spletna stran

Pretekli teden so v družbi MC Medicor zaustavili program na oddelku za srčno kirurgijo, saj je deset zaposlenih dobilo prepovedi samostojnega dela. Za včeraj so v Medicorju sklicali tiskovno konferenco, a so jo preložili za nedoločen čas. Medtem je izginila njihova spletna stran – izdelujejo novo. Še pravi čas smo naredili nekaj posnetkov stare.