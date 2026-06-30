Po rekordni vročini prihaja ohladitev, a še pred nevihtami huda sopara

Slovenijo še naprej zajema izrazit vročinski val, ki je v začetku tedna prinesel nov junijski temperaturni rekord. Agencija RS za okolje (Arso) je v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja junijska temperatura v zgodovini Slovenije. Kljub temu vremenoslovci opozarjajo, da bo največ vremenskega dogajanja prinesla sreda, ko se bodo popoldne začele razvijati nevihte, ki se bodo proti večeru od severa razširile nad večji del države.

Vročina bo vztrajala vse do srede, zato Arso za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo ohranja rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Ta bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

Torek bo večinoma sončen, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldanske temperature bodo dosegle od 30 do 35 stopinj Celzija, na Primorskem pa do okoli 37 stopinj. Kljub pretežno sončnemu vremenu ni izključena kakšna posamezna vročinska nevihta, predvsem na območju Alp.

Najhujše napovedi se ne bodo uresničile

Sredino dopoldne bo še precej jasno in vroče. Popoldne pa se bo ozračje postopoma destabiliziralo, zato bodo začele nastajati posamezne krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo krajšega in prehodnega značaja. Hujših neviht tako ni pričakovati.

Nevihtno dogajanje bo sicer sprva pogostejše v alpskem svetu, od okoli pete ure popoldne ter proti večeru pa se bo od severa razširilo nad večji del Slovenije. V noči na četrtek bodo plohe in nevihte zajele tudi večino sosednjih pokrajin.

Najvišje dnevne temperature bodo kljub približevanju vremenske fronte še vedno znašale od 29 do 36 stopinj Celzija, zato bo pred prihodom neviht zelo soparno.

V četrtek občutna osvežitev

Prehod neviht bo prinesel tudi konec najbolj izrazitega vročinskega vala. V četrtek se bo od severa postopoma zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa bodo občutno nižje kot v preteklih dneh.

V petek se obeta večinoma sončno vreme, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti države še možne posamezne plohe.