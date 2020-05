Po skoraj dveh mesecih spet vozijo avtobusi in vlaki

07.45 Podpredsednik ZDA Mike Pence v samoizolaciji

07.15 Še ta teden morda tudi sprostitev letalskega prometa

Iz Bele hiše so v nedeljo sporočili, da je podpredsednik ZDA Mike Pence od petka naprej v samoizolaciji, ker je imel stik s svojo tiskovno predstavnico Katie Miller, pri kateri so v petek potrdili okužbo s koronavirusom. A kot pravijo, podpredsednik ni v karanteni in bo v danes opravljal svoje delo iz Bele hiše, so pa v osamitvi trije člani delovne skupine Bele hiše proti koronavirusu na čelu z direktorjem Nacionalnega inštituta za zdravje Anthonyjem Faucijem. Čeprav nobeden od njih na testu ni bil pozitiven, so bili vsi v stiku z okuženo osebo. Okužbo so doslej potrdili pri 1,33 milijona Američanov , bolezen covid-19 pa je do sinoči v ZDA, kjer nadaljujejo delno odpiranje gospodarstva in drugih dejavnosti, zahtevala najmanj 79.500 življenj, največ, 26.641, v zvezni državi New York.Po Sloveniji je danes ponovno stekel javni potniški promet , ki je zaradi ukrepov za obvladovanje epidemije novega koronavirusa obstal 16. marca. Ob vnovičnem zagonu si morajo potniki ob vstopu na avtobuse in vlake obvezno razkužiti roke, nameščeno morajo imeti zaščitno masko in upoštevati priporočeno razdaljo 1,5 metra do drugih potnikov in voznika.Dokler ne bodo namestili zaščitne pregrade z odprtino za prodajo vozovnic, teh na avtobusih ne bo mogoče kupiti, bo pa nakup možen na nekaterih postajah, poroča STA. Več prevoznikov potnikom omogoča nakup vozovnice tudi prek aplikacij ali spleta, k spletnemu nakupu vozovnic pozivajo tudi Slovenske železnice (SŽ).Veljavnost mesečnih, polletnih in letnih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa so podaljšali najmanj za čas, ko javni promet ni obratoval, mesečnih vozovnic pa najmanj za število dni do konca veljavnosti marčevske vozovnice, ki je imetniki niso mogli koristiti. Z današnjim dnem je spet dovoljen tudi prevoz ljudi z žičniškimi napravami, po napovedih minister za infrastrukturo Jerneja Vrtovca pa bo morda še ta teden sproščen tudi letalski potniški promet.