Po Sloveniji bodo zagoreli kresovi

Na predvečer praznika dela bodo nocoj po državi tradicionalno zagoreli številni kresovi. Mednarodni praznikak se običajno začne s postavljanjem mlajev in organiziranjem budnic. Največje kresovanje je vsako leto na ljubljanskem Rožniku.

Letos dan zaznamuje energetska kriza, ki ruši socialno državo in prinaša kompleksne posledice za ves svet. Letošnje sindikalno sporočilo ob prazniku dela je, da bodo tudi v teh zaostrenih razmerah delavstvu, mladim, starejšim in upokojencem enotno krili hrbet ter branili in širili socialno državo, njene pridobitve in javno dobro nasploh, so poudarili.

Kres na Rožniku. FOTO: Črt Piksi

Kres bodo na ljubljanskem Rožniku prižgali ob desetih zvečer, pred tem pa dogajanje začnejo z govori predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) in Pergam.

Mariborsko kresovanje bo potekalo na hipodromu v Kamnici. Začelo se je že ob 17. uri, ko je zbrane nagovorila generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) Saška Kiara Kumer, kres pa bodo prižgali ob pol desetih zvečer.

V Murski Soboti so dopoldne postavili mlaj na Trgu zmage. Nagovorila jih je predsednica Svobodnega sindikata Slovenije, zbrane bo nagovoril tudi župan Damjan Anžel.

Na upravi za zaščito in reševanje pred letošnjimi kresovanji organizatorje dogodkov in vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove v naravnem okolju, opozarjajo, da morajo to početi previdno ter spoštovati omejitve in prepovedi iz uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Kot poudarjajo, mora biti prostor okoli kurišča očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kurišča kresa, če požarna straža ni zagotovljena, pa mora biti kurišče obdano tudi z negorljivimi materiali, kot so zemlja, pesek, kamni ali opeka. Kres mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe. Kresov ni dovoljeno prižigati ob vetrovnem vremenu, če pa ta že gori, je treba kurjenje prekiniti. Pri kurjenju je prepovedano uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi, po končanem kurjenju pa je treba ogenj in žerjavico pogasiti. Priporočajo tudi, da kurišče prekrijejo z negorljivim materialom. Na vseh javnih prireditvah s kresovanjem je požarna straža obvezna, izvajajo pa jo lahko le krajevno pristojne gasilske enote, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Kurjenje kresov je ob morebitni razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja prepovedano.

Z baklami praznujejo v Gornji Radgoni, kjer je kot slavnostna govornica napovedana predsednica Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS). Tradicionalno kresovanje bo tudi na Ptuju, v Velenju pod Belim dvorom na Gorici, v Novi Gorici pa na Trnovski planoti. Enega večjih kresov vsako leto postavijo v Rušah, Celjani pa bodo praznovali na Špici.

Zabave ob kresu s koncerti in gostinsko ponudbo se obetajo še v številnih drugih krajih.

Jutri pa bodo ob prazniku dela po številnih krajih po državi že navsezgodaj zadonele tradicionalne budnice, s katerimi bodo pihalni orkestri in godbe prebudili prebivalce ter naznanili začetek praznovanja.