Po Sloveniji krajevne plohe in lokalna neurja  

Meja sneženja se bo na Gorenjskem spustila pod nadmorsko višino 1000 metrov.

Čez dan so se ponekod po Sloveniji pojavljale krajevne plohe, pa tudi lokalna neurja. Uprava za zaščito in reševanje poroča o neurjih na območjih občin Slovenske Konjice, Zreče in Krško. Zabeležili so dva udara strel, poškodovano ostrešje, podrto drevje, poškodovan elektro drog. Ponekod so nalivi ovirali promet, na dolenjski avtocesti tudi sodra.Po napovedi Agencije RS za okolje bodo plohe in nevihte zvečer ponehale, noč bo suha. Proti jutru se bodo na severozahodu začele pojavljati padavine. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, v gornjesavski dolini okoli 0 stopinj Celzija.V nedeljo zjutraj se bo pooblačilo, padavine bodo od severozahoda zajele večji del Slovenije, najmanj padavin bo na severovzhodu. Meja sneženja se bo na Gorenjskem spustila pod nadmorsko višino 1000 metrov. Na Primorskem bo zapihala burja, drugod veter severnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 5 do 13, v gornjesavski dolini malo nad 0 stopinj.V ponedeljek bo oblačno in hladno z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo zjutraj in dopoldne med 500 in 800 metri nad morjem. V torek bo zmerno oblačno, predvsem na vzhodu bo še možna kakšna kaplja dežja. Ponekod bo še pihal severni veter. Topleje bo. V sredo bo delno sončno s kakšno popoldansko ploho.