Po Sloveniji spet nastajajo zastoji

Na slovenskih cestah je spet veliko prometa. Ponekod na avtocestah že nastajajo zastoji, čakalna doba za osebna vozila pa je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje.





Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je tako nastal trikilometrski zastoj. Enako dolg zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi avstrijskega mejnega nadzora predor Karavanke proti Avstriji občasno zapirajo.



Dvokilometrski zastoj je nastal na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, zastoj je tudi na regionalni cesti, prav tako je promet povečan na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru.







Osebna vozila za vstop v Slovenijo do pol ure čakajo na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje in Sečovlje. Za izstop iz države osebna vozila eno uro čakajo na prehodu Gruškovje, do pol ure pa na prehodih Sočerga, Sečovlje in Metlika. Na Obrežju do pol ure za vstop v Slovenijo čakajo tudi avtobusi.