Po smrti Slovenke v Turčiji: tujina nudi anonimnost, a ne nujno strokovnost

Plastična kirurgija je v zadnjih letih postala del širše potrošniške kulture, v kateri se telesne spremembe vse pogosteje razumejo kot osebna izbira in naložba v videz. Kljub nenehnemu spreminjanju lepotnih idealov - od izrazitih posegov do poudarjanja »naravne« podobe - zanimanje za estetske operacije ne upada. Po podatkih Mednarodnega združenja za estetsko plastično kirurgijo se je število posegov po svetu od leta 2020 povečalo za kar 40 odstotkov.

Najpogosteje se ljudje odločajo za korekcije vek, liposukcijo, povečanje dojk in operacije nosu, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi družbena omrežja, dostopnost informacij in večja družbena sprejemljivost posegov. A večje povpraševanje ne pomeni nižjih cen. Estetski posegi ostajajo dragi, kar številne posameznike spodbuja, da rešitev poiščejo zunaj meja svoje države.

Katere države so danes najbolj priljubljene destinacije za lepotni turizem in zakaj?

Kakšna tveganja prinašajo estetski posegi v tujini, tudi kadar so opravljeni strokovno?

Kaj o takšnih primerih pravijo vodilni slovenski plastični kirurgi iz UKC Ljubljana in Maribor,

Kdo nosi stroške zdravljenja zapletov in kako pogosto se ti primeri sploh pojavljajo?

Kako se lahko posamezniki pred odločitvijo za estetski poseg ustrezno informirajo in zmanjšajo tveganja?