Po smučarski sezoni: Zakaj so snežni športi ključni za razvoj otrok

Medtem ko so misli večine že usmerjene v tople spomladanske dneve, smučarski navdušenci še niso pospravili smuči. Smuka se nadaljuje na evropskih ledenikih v Avstriji, Italiji in Švici ter drugih lokacijah po svetu. Eric Sheckleton, predsednik organizacije Interski International, in dr. Dieter Bubeck z Inštituta za športno in gibalno znanost na Univerzi v Stuttgartu sta potegnila črto pod letošnjo zimsko sezono in se ozirata v prihodnjo. Ključno sporočilo strokovnjakov je, da so snežni športi ključni za gibalni razvoj otrok.

Letošnja zima je po Evropi nasula ogromno snega, za nami so tudi zimske olimpijske igre, ki so Slovencem prinesle medalje v smučarskih skokih, v alpskem smučanju, paradnem konju slovenskih snežnih športov, pa se spopadajo s krizo. V snežnih športih so velik izziv tudi podnebne spremembe in visoki stroški. Kot je poudaril prof. dr. Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper ter pobudnik in vodja izvršnega odbora kongresa SPE Balkan SKI – Science, Practice & Education, je bistvenega pomena, da se te problematike skupaj lotevajo raziskovalci, trenerji in smučarski učitelji. Po njegovih besedah zavest o tem obstaja, saj se je letošnjega kongresa ob zaključku sezone v Kranjski Gori udeležilo več kot 130 predstavnikov iz Slovenije, Hrvaške, Italije, San Marina, Avstrije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije, Bolgarije, Romunije, Nemčije, Švice, Finske, Velike Britanije, ZDA in Argentine.

»Prav sodelovanje med znanostjo in prakso je ključnega pomena za nadaljnji razvoj smučanja ter za kakovostno in varno izvajanje snežnih športov,« je povedal dr. Pišot, ki je tudi poudaril, da je spodbujanje slovenskih otrok k snežnim športom osnovni pogoj za uspehe na tem področju. Razvoj in povezovanje akademskega izobraževanja na področju snežnih športov ter sodelovanje med univerzami in drugimi raziskovalnimi institucijami spodbujajo tudi v okviru mednarodnega simpozija EASE – Empowering Academic Snowsport Education, ki je del balkanskega smučarskega kongresa. V Slovenijo sta ob tej priložnosti prišli tudi dve pomembni imeni v svetu organizacij in združenj zimskih športov Eric Sheckleton in dr. Dieter Bubeck.

Snežni športi omogočajo svobodo

Eric Sheckleton je predsednik globalne organizacije Interski International in nesporni strokovnjak na področju izobraževanja in razvoja snežnih športov. Smučanja in deskanja se je naučil na majhnem smučišču blizu svojega doma v Red Lodgeu v Montani v Združenih državah Amerike. Kot rad pove, je smučanje zanj od nekdaj pomenilo svobodo. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je postal tudi eden prvih deskarjev v svojem okolju in smučarska javnost je nanj gledala kot na izobčenca. A kot pravi, ni pomembno, kaj imaš na nogah, ampak le, da uživaš na snegu.

Kot predsednik organizacije Interski International sodelujete z organizacijami iz številnih držav. Kaj je za vas največji izziv – in največja priložnost – pri povezovanju globalne skupnosti izobraževanja v snežnih športih?

V številu je moč. Ne v tradicionalnem smislu, temveč v moči idej, sodelovanja, komunikacije in prijateljstva. Naša skupnost snežnih športov je razmeroma majhna, a zelo raznolika – geografsko in izobraževalno. To je izjemna prednost, Interski pa je organizacija, ki zna to moč povezati. Združuje različne države in posameznike, da si izmenjujejo ideje, sodelujejo in navdihujejo drug drugega ter širšo skupnost. To je naša največja priložnost za spoprijemanje z izzivi panoge: naraščajoči stroški, konkurenca drugih dejavnosti in seveda okoljske spremembe, ki prinašajo krajše zime in manj snega na nižjih nadmorskih višinah. Inštruktorji imajo pri tem ključno vlogo – vsak dan so na snegu, v stiku z okoljem, zato najbolje razumejo trende. Prav oni lahko izobražujejo in vodijo z zgledom ter usmerjajo spremembe. Interski povezuje države in posameznike ter zastopa globalno mrežo znotraj širše industrije.

Izobraževanje v snežnih športih se hitro razvija. Kateri trendi bodo po vašem mnenju oblikovali prihodnost poučevanja?

Tema kongresa Interski 2023 na Finskem je bila Izkušnja je vse. To bo oblikovalo prihodnost poučevanja. Vsak je posameznik z lastnimi motivacijami, izkušnjami in omejitvami. Vsaka interakcija je priložnost za življenjsko izkušnjo. Inštruktorji se vse bolj osredotočajo na celostno izkušnjo – ne le na tehniko, ampak tudi na doživljanje smučanja, bivanja na smučišču in prihodnosti. Tak pristop bo navdihnil več ljudi in okrepil strast do športa ter okolja.

Kako lahko inštruktorji in organizacije, kot je Interski, prispevajo k večji vključenosti v snežnih športih?

Pogosto govorimo o »prilagoditvi«, vendar ima vsak učenec svoje sposobnosti in izzive. Inštruktorji se vedno prilagajajo posamezniku. Snežni športi so za vse – ne glede na omejitve, narodnost ali ozadje. Ključ je v strasti do deljenja športa. Interski omogoča platforme za izmenjavo idej in navdiha, kar izboljšuje kakovost poučevanja in povečuje dostopnost.

Kako rešiti problem dostopnosti smučanja, ki postaja vse dražje?

To je zelo kompleksno vprašanje. V ZDA se povečuje razkorak med tistimi, ki si smučanje lahko privoščijo, in onimi, ki si ga ne morejo. Sam se osredotočam na podporo manjšim smučiščem, ki uvajajo ljudi v šport. Ta pogosto nimajo dostopa do kakovostnega izobraževanja, zato pomagam z usposabljanjem in povezovanjem z nacionalnimi ekipami. Boljše izobraževanje pomeni boljše izkušnje in več dolgoročnih navdušencev. Tudi Interski lahko pomaga z razvojem programov v manj razvitih regijah in s povezovanjem držav, smučišč in inštruktorjev. Veliko ljudi še ni izkusilo veselja smučanja – tu je priložnost za rast.

Spodbuda za spoštljiv odnos do okolja

Dr. Dieter Bubeck je predavatelj na Inštitutu za športno in gibalno znanost na Univerzi v Stuttgartu v Nemčiji. Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na nevromišično zmogljivost, optimizacijo treninga v vrhunskem športu ter uporabo biomehanskih metod v ekipnih in zimskih športih. Aktiven je tudi kot član Mednarodnega združenja za izobraževanje in znanost v zimskih športih (IAESS) in sodeluje s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi športnimi organizacijami pri interdisciplinarnih projektih, ki vključujejo športno medicino, analizo gibanja in sisteme.

Vaše raziskave se usmerjajo v izobraževalno in razvojno vrednost zimskih športov za otroke in mlade. Katere so po vašem najpomembnejše prednosti vključevanja zimskih športov v šolske in univerzitetne kurikule?

Vključevanje zimskih športov v šolske kurikule ponuja celosten pristop k razvoju otrok in mladine. Koristi so večplastne; zimski športi niso le prijetna dejavnost, temveč tudi učinkovito sredstvo za spodbujanje telesnega in duševnega zdravja. Poleg fizioloških prednosti izboljšujejo čustveno počutje in spodbujajo pozitivne socialne interakcije med učenci. Organizirani izleti omogočajo skupne izkušnje, ki krepijo odnose še dolgo po vrnitvi v šolo, stik z zimskim okoljem pa pomaga oblikovati identiteto in spodbuja odgovorno okoljsko vedenje. Za mnoge učence so šole edini dostop do gorskega okolja in edinstvenih izkušenj​ preobrazbe, ki jih to ponuja.

Poudarjate, da zimski športi lahko podpirajo medpredmetno učenje na področjih, kot so geografija, fizika, biologija in celo ekonomija. Lahko navedete primer, kako se smučanje ali dejavnosti na snegu lahko uporabljajo kot izobraževalno sredstvo tudi zunaj športne vzgoje?

Fizika je precej enostavna: učenci lahko spoznavajo sile upora v različnih snežnih razmerah ali razumejo, kako mora vektor sile vedno potekati skozi podporno ploskev smučarja. Geografija ponuja drugo možnost, na primer raziskovanje edinstvenega okolja Alp, nastajanja gorovij ter razlik v vlažnosti in vegetaciji med regijami. Pomembna je tudi biologija – denimo odziv telesa na nadmorsko višino, kjer se zaradi nižjega parcialnega tlaka kisika poveča srčni utrip in se pospeši dihanje. To je le nekaj primerov, možnosti pa je še veliko več.

Kako vidite vpliv podnebnih sprememb na prihodnost zimskih športov in katere korake lahko skupnost zimskih športov naredi za prilagoditev tem spremembam ter zagotavljanje dolgoročne trajnosti smučanja?

Podnebne spremembe bodo zagotovo pomenile, da bodo zimski športi v prihodnje mogoči predvsem na večjih nadmorskih višinah. Zimski športi so ena redkih dejavnosti na prostem, ki ljudi ne učijo le, kako delovati v naravi, temveč tudi, kako jo ceniti in varovati. To je glavni vzrok, zakaj menim, da bi moral imeti vsak možnost v njih sodelovati.

Poleg tega sodelovanje v zimskih športih povečuje okoljsko ozaveščenost, saj ljudje neposredno izkusijo posledice ekoloških sprememb, kot sta taljenje ledenikov ali manjša količina snega. Z omogočanjem dostopa do zimskih športov za vse spodbujamo boljše razumevanje narave, razvijamo občutek odgovornosti in navdihujemo spoštljiv odnos do okolja. Tako lahko spodbujanje udeležbe v zimskih športih prispeva k osebni rasti in tudi k skupnemu delovanju za ohranjanje občutljivih gorskih ekosistemov.