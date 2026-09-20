Po sončni nedelji prihaja vremenski preobrat, kdaj bomo zakurili?

Po napovedi Agencije RS za okolje (ARSO) bo danes, v nedeljo, 20. septembra, sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo prevladovalo jasno vreme. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Nedeljsko jutro je bilo najhladnejše na Vojskem, kjer se je temperatura spustila do ničle. V Ljubljani so ob 6. uri izmerili 14, ob morju pa 16 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, zapihal bo severni do vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija.

V torek bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na severovzhodu države. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti.

Po podatkih ARSO se bodo jutranje temperature v prihodnjih dneh v notranjosti države spustile tudi pod deset stopinj Celzija. V sredo bodo po nekaterih nižinah okoli šest do osem stopinj.

Kdaj bomo zakurili?

Začetek kurilne sezone se začne takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v sezoni tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Naslednji dan, to je četrti, je prvi dan kurilne sezone.

Kurilna sezona se konča, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri zadnjič v sezoni tri dni zapored večja od 12 °C. Tretji dan je konec kurilne sezone, naslednji dan, to je četrti, je že izven kurilne sezone.

Trajanje kurilne sezone je število vseh dni med začetkom in koncem kurilne sezone. S to metodo je simulirano ravnanje toplarn in večjih kurišč, pojasnjujejo na spletni strani Arso.