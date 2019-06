Po sončni vzhod na Mariborsko Pohorje

FOTO: Marko Pigac/MP produkcija

FOTO: Marko Pigac/MP produkcija

Maribor – Pri zgornji postaji Pohorske vzpenjače je danes nekaj minut po peti uri zjutraj sončni vzhod pričakalo več tisoč ljudi. Dogodek z dobrodelno noto je pripravilo društvo Top v sodelovanju z javnim podjetjem Marprom.Prvi pohodniki so se na Mariborsko Pohorje opravili že sredi noči. Po besedah organizatorice dogodka Martine Rauter, predsednice društva Top, je bilo obiskovalcev več kot so pričakovali. Ljudje, ki so se želeli na vrh peljati z gondolo, so na vozovnico tokrat morali čakati v dolgi koloni. S sredstvi, zbranimi na dogodku, bo društvo Up-ornik pomagalo pri plačilu treningov mladim športnikom.Prireditev, ki so jo poimenovali Po sončni vzhod na Pohorje, so pripravili tretje leto. Pobudnica prvega skupinskega vzpona je bila Betka Šuhel Mikolič, ki na Šmarni gori organizira dogodek Od vzhoda do vzhoda.Na najdaljši dan v letu, ko se tudi koledarsko začenja poletje, so skupinske vzpone opravili tudi v nekaterih drugih krajih po državi.