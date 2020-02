Po sredinem neurju zdaj na delu krovci in gozdni delavci

Veter se je po sredinem neurju popolnoma umiril, pred nami so pretežno jasni dnevi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Posamezna območja lahko še vedno zaprta

​V sredo so se z odpravo posledic vetra ukvarjali gasilci iz 40 gasilskih enot na 90 lokacijah po državi, poleg Kranja tudi na območju Brežic, Celja, Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Nove Gorice, Ptuja in Trbovelj, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Gorenjski policisti in gasilci so končali z aktivnostmi , ki so na terenu potekale po sredinem neurju . Gasilci so v četrtek sanirali ali začasno sanirali ovire na cestah in objekte na 305 lokacijah na območju kranjske mestne občine.Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je policija v četrtek večinoma obravnavala prijave o nastanku škode na vozilih in cestnih objektih. S kontrolami in zaporami cest pa je policija zagotavljala varno delo gasilcem in drugim pristojnim službam. Gasilci so posredovali na kar 305 lokacijah na območju kranjske mestne občine.Ljudi pozivajo, naj se v primeru manjše škode na strehah objektov obrnejo na krovce. Te čaka precej dela tudi pri prekrivanju nekaterih večjih objektov v Kranju, kot sta Gimnazija Franceta Prešerna in dijaški dom.Medtem ko so aktivnosti in pristojnosti policije in gasilcev v zvezi s posledicami sredinega neurja z vetrom na terenu končane, so lahko še naprej zaprta posameznega območja, kjer dela opravljajo druge pristojne službe, kot so na primer gozdni delavci. Takšna območja so označena, so sporočili s policije. Opozorili so, da so lahko ob cestah ponekod tudi še veje, ki jih bo treba odstraniti.Torkovo in sredino neurje je zaradi močnih sunkov vetra povzročalo nevšečnosti marsikje po državi, največje razdejanje pa je bilo na območju Kranja. Gorenjski policisti so zaradi neurja v sredo med 10. in 22. uro prejeli okoli 300 klicev za skupno 61 nujnih dogodkov. Največ jih je bilo povezanih s težavami v cestnem prometu zaradi podrtega drevja, zaprte so bile številne ceste, poškodovanih je bilo večje število vozil in objektov. Veter pa je podiral tudi drogove telefonske in elektro distribucije.