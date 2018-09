Po Štajerski vardi še Kranjska vahta?  

Po družbenih omrežjih so zakrožile fotografije oboroženih mož, ki so bile domnevno posnete v začetku septembra nekje v gozdovih dežele Kranjske. Vsaj tako trdijo skrbniki profila na družbenem omrežju facebook.Iz policijske uprave v Kranju so za Delo sporočili, da so na podlagi objav na socialnih omrežjih kriminalisti že sprožili preiskavo. V sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom preverjajo morebitne sume uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Prijav v povezavi z dogajanjem na fotografijah niso prejeli.Fotografije Kranjskih vahtarjev, kakor so se poimenovali na družbenem omrežju, so bile objavljene prejšnji teden, torej dva tedna po tem, ko so po spletu zakrožile fotografije Štajerske varde. Njihov vodja Andrej Šiško, ki ostaja v priporu, je po poročanju Siola pred tedni napovedal ustanovitev oboroženih enot v preostalih slovenskih deželah – na Kranjskem, Koroškem, Primorskem in v Prekmurju.Od dopoldneva profil na Facebooku ni več dostopen.