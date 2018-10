Po stotih letih pravi jez

Male Braslovče – »Ker je ta del Savinje na varovanem območju Natura 2000, gradimo ob dolgem tristopenjskem jezu tudi stezo za prehod vodnega življa prek jezu, česar jez prej ni imel,« o rekonstrukciji Podvinskega jezu na Savinji, s katero bodo pred poplavami zaščitili naselja ob reki, pravi Uroš Vogrinc iz Nivoja Eka, izvajalca del. Državni projekt na Savinji so si včeraj ogledali tudi minister za okolje in prostor Jure Leben, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in vodja Sektorja območja Savinje Alenka Zupančič.



Jez so v tem delu Savinje, kjer so na eni strani Preserje, na drugem bregu pa Podvin pri Polzeli, prvič začeli graditi že v 19. stoletju, končan pa je bil leta 1903. Narasle vode so ga trikrat odnesle, nazadnje v povodnji leta 1990, in struga se je od takrat znižala za poldrugi meter, tako da je voda tekla tudi pod jezom, je pojasnil Vogrinc.



Dno Savinje so visoke vode vztrajno poglabljale in pretočnost struge se je povečevala, s tem pa tudi ogroženost vodne in druge infrastrukture. Tako je erozija spodkopala temelje Podvinskega jezu in ogrozila njegovo stabilnost, o vzrokih, zaradi katerih ga je bilo treba nujno obnoviti, pravijo na direkciji za vode. Da bi čim prej zavarovali bližnja in naselja niže ob Savinji pred poplavnim tokom, so se del lotili kot nujnih.



Jez bo končan še letos



Tomaž Prohinar je povedal, da bo gradnja stala 1,2 milijona evrov, pri čemer bodo del sredstev zagotovili iz integralnega proračuna, del pa iz vodnega sklada. Dela so se začela pred dvema mesecema, čez dva meseca bodo končana. Z njimi bosta vodna struga in vodostaj Savinje stabilizirana. Gradnja je bila predvidena že s prostorskim načrtom iz leta 2010, zdaj pa je postala nujna.



Vogrinec je pojasnil, zakaj: »Jez je bil na sredini že spodkopan in voda je tekla pod njim. Ob prvi veliki povodnji bi se porušil. Zaradi tega bi presahnila 15 kilometrov dolga Podvinsko-Žalska struga, kar bi bila ekološka katastrofa, saj bi v njej poginil ves vodni živelj. Obenem bi bila poplavno ogrožena naselja pod jezom.«



Nove vodne koncesije



Minister Leben je ob ogledu jezu povedal, da morajo biti urejanje vodotokov in protipoplavni ukrepi prioriteta: »Moja dolžnost je, da v dveh letih v ta namen zagotovim enaka sredstva, kot so bila na voljo v zadnjih štirih letih. Da torej vzpostavimo takšne razmere, da bomo varno živeli z vodami.« Napovedal je tudi nov razpis za dodelitev koncesij za vzdrževanje vodotokov, s čimer bi presegli sedanje stanje začasnih koncesij.