Po svetu okuženih že več kot 11 milijonov ljudi

V članku povzemamo relevantne informacije o obvladovanju bolezni covid-19.

Voters wearing protective face masks disinfect their hands and put on vinyl gloves at the entrance of a voting station for the Tokyo Governor election amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Tokyo, Japan July 5, 2020. REUTERS/Issei Kato Foto Issei Kato Reuters